قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يامال يكشف حلمه الأكبر : نهائي كأس العالم بين إسبانيا والبرازيل

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

كشف لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن أمنيته بشأن المنتخب الذي يتمنى مواجهته في نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته الصيف المقبل، مؤكدًا رغبته في لقاء منتخب البرازيل على اللقب العالمي.

وجاءت تصريحات يامال عقب تألقه اللافت مع برشلونة، بعدما قاد الفريق لتحقيق فوز كبير على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-1، في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، ليساهم في تأهل الفريق الكتالوني بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

وتحدث يامال عن ارتباطه الخاص بالبرازيل، مشيرًا إلى علاقته القوية بعدد من نجومها، وعلى رأسهم نيمار، وزميله في برشلونة رافينها، موضحًا في تصريحات صحفية أنه يكنّ حبًا كبيرًا للبرازيل ويتمنى العودة إليها مجددًا.

وأوضح اللاعب الشاب أنه تبادل الحديث مع نيمار حول إمكانية الاجتماع سويًا مستقبلًا، مضيفًا أنهما اتفقا على قضاء إجازة مشتركة في حال وصولهما مع منتخبيهما إلى نهائي كأس العالم، معربًا عن أمله في أن يكون النهائي المرتقب بين إسبانيا والبرازيل.

وعن شراكته داخل الملعب مع رافينها، أكد يامال أن العلاقة بينهما قائمة على التعاون وروح الفريق، مشددًا على أن كلًا منهما يلعب من أجل الآخر، سواء في صناعة الأهداف أو تسجيلها، دون وجود أي صراع فردي.

وأشار إلى أن التفاهم الكبير بينه وبين رافينها يمنح الفريق قوة إضافية، مؤكدًا أن النجاح يأتي من العمل الجماعي، وأن كليهما بحاجة للآخر من أجل الوصول لأعلى المستويات.

يُذكر أن قرعة كأس العالم 2026 أوقعت منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات أوروجواي، الرأس الأخضر، والسعودية، في مجموعة تبدو تنافسية في مشوار الماتادور نحو الأدوار الإقصائية.

لامين يامال برشلونة البرازيل إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

الفيشاوي

حبيب جدو .. أحمد الفيشاوي يحتفل بسبوع نجل سمية الألفي

ياسمين صبري

بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام

كتاب انا وياسر عرفات

أنا وياسر عرفات .. كتاب جديد لـ أسامة شرشر بمعرض القاهرة الدولي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد