يامال يكشف حلمه الأكبر : نهائي كأس العالم بين إسبانيا والبرازيل

كشف لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن أمنيته بشأن المنتخب الذي يتمنى مواجهته في نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته الصيف المقبل، مؤكدًا رغبته في لقاء منتخب البرازيل على اللقب العالمي.

وجاءت تصريحات يامال عقب تألقه اللافت مع برشلونة، بعدما قاد الفريق لتحقيق فوز كبير على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-1، في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، ليساهم في تأهل الفريق الكتالوني بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

وتحدث يامال عن ارتباطه الخاص بالبرازيل، مشيرًا إلى علاقته القوية بعدد من نجومها، وعلى رأسهم نيمار، وزميله في برشلونة رافينها، موضحًا في تصريحات صحفية أنه يكنّ حبًا كبيرًا للبرازيل ويتمنى العودة إليها مجددًا.

وأوضح اللاعب الشاب أنه تبادل الحديث مع نيمار حول إمكانية الاجتماع سويًا مستقبلًا، مضيفًا أنهما اتفقا على قضاء إجازة مشتركة في حال وصولهما مع منتخبيهما إلى نهائي كأس العالم، معربًا عن أمله في أن يكون النهائي المرتقب بين إسبانيا والبرازيل.

وعن شراكته داخل الملعب مع رافينها، أكد يامال أن العلاقة بينهما قائمة على التعاون وروح الفريق، مشددًا على أن كلًا منهما يلعب من أجل الآخر، سواء في صناعة الأهداف أو تسجيلها، دون وجود أي صراع فردي.

وأشار إلى أن التفاهم الكبير بينه وبين رافينها يمنح الفريق قوة إضافية، مؤكدًا أن النجاح يأتي من العمل الجماعي، وأن كليهما بحاجة للآخر من أجل الوصول لأعلى المستويات.

يُذكر أن قرعة كأس العالم 2026 أوقعت منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات أوروجواي، الرأس الأخضر، والسعودية، في مجموعة تبدو تنافسية في مشوار الماتادور نحو الأدوار الإقصائية.