اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها على اتصال بالولايات المتحدة بشأن زيارة مؤجلة لدونالد ترامب، لكنها التزمت الصمت بشأن الجدول الزمني بعد أن قال الرئيس الأمريكي إنه سيقوم بالرحلة في غضون خمسة أو ستة أسابيع.

كانت الزيارة، التي كان من المقرر أن تبدأ في الأصل في 31 مارس، منتظرة بشدة نظراً للتنافس الاستراتيجي والتجاري بين القوى والذي تفاقم بسبب حملة ترامب العدوانية للتعريفات الجمركية.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "ستواصل كل من الصين والولايات المتحدة التواصل بشأن زيارة الرئيس ترامب إلى الصين".

وقد تعطلت الزيارة، التي استغرقت شهوراً من التخطيط، بسبب الحرب والعدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إن الرحلة ذات المخاطر العالية ستتم في غضون "خمسة أو ستة أسابيع".

وأشار يوم الأحد إلى أن موعد رحلته قد يعتمد على ما إذا كانت الصين ستساعد في فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران فعلياً رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وأكد ترامب بعد يوم احتمال حدوث تأخير، لكنه أشار بدلاً من ذلك إلى ضرورة البقاء في الولايات المتحدة بسبب الحرب.

لم تؤكد الصين أي موعد للزيارة، وذلك تماشيًا مع ممارساتها المعتادة.