قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

30 ساعة من النيران.. حريق هائل يضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية

القسم الخارجي

اندلع حريق هائل على متن واحدة من أقوى حاملات الطائرات في البحرية الأمريكية، وقد استمر الحريق لثلاثين ساعة متواصلة، ما دفع قيادة السفينة إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الطارئة للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى أقسام أخرى. 

وأكدت مصادر عسكرية أمريكية أن الحريق اندلع في أقسام المعدات التقنية والسفن المساندة، ولم يُسجَّل حتى الآن أي خسائر بشرية كبيرة بين أفراد الطاقم، رغم انتشار ألسنة اللهب والدخان الكثيف الذي شوهد على بعد أميال من السفينة.

تفاصيل الحريق وبدايته

وأفادت المصادر بأن الحريق بدأ في ساعات ما بعد الظهر، ولم يُحدد بعد السبب الرسمي له. بعض التقارير الأولية أشارت إلى احتمال تعطل إحدى المعدات الكهربائية، بينما تجري الفرق الفنية والتحقيقية العسكرية تحقيقًا موسعًا لتحديد السبب الدقيق.

واستدعى الحريق تدخل وحدات الإطفاء البحرية، إلى جانب استخدام نظم مكافحة الحرائق على متن الحاملة نفسها، وهو ما ساعد على منع امتداد النيران إلى غرف المحركات أو المخازن النووية الموجودة على متن بعض السفن من هذا النوع.

إجراءات الطوارئ والتحكم بالنيران

نفذ الطاقم بروتوكولات الطوارئ المعمول بها في حالات الحرائق الكبرى، والتي تتضمن عزل المناطق المتضررة وإخلاء الطاقم غير الضروري من مواقع الخطر. كما تم استخدام مضخات المياه المتخصصة ورغاوي الإطفاء لمنع انتشار النيران، بالإضافة إلى تنسيق مستمر مع الفرق البحرية المرافقة للسفينة في البحر المفتوح. 

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية إن "الطاقم أظهر احترافية عالية في التعامل مع الحادث، وتمكن من السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت أكثر من يوم كامل".

التداعيات العسكرية والعملياتية

الحادث أثار مخاوف جدية داخل قيادة البحرية الأمريكية، خاصة وأن الحاملة المصابة تعد مركزية في القوة القتالية البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادئ. 

وتشير التقديرات إلى أن أي توقف طويل لهذه الحاملة سيؤثر على قدرة الأسطول على تنفيذ مهامه في مناطق العمليات البحرية الاستراتيجية.

كما دعت بعض التقارير إلى مراجعة بروتوكولات الصيانة والفحص الفني للحاملات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحرائق مستقبلاً.

ردود الفعل الإعلامية والدولية

انتشرت صور الدخان واللهب من على متن الحاملة على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية، ما أثار موجة من القلق بشأن جاهزية الأسطول الأمريكي.

وعلق خبراء عسكريون بأن حادث الحريق يشكل "تحذيراً بالغ الأهمية" للبحرية الأمريكية من حيث الصيانة الوقائية وإدارة الطوارئ على السفن الكبرى.

حاملة الطائرات الولايات المتحدة حريق إيران الحرب علي إيران

