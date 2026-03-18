وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو أوروبا ومجموعة السبع للاحتفاظ باحتياطياتها النفطية

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور اليوم "الأربعاء" أوروبا ومجموعة السبع إلى ضرورة الاحتفاظ باحتياطياتها من النفط الاستراتيجي ؛ تحسباً لطول أمد الحرب في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها ليسكور مع قناة (سي أن بي سي يوروب) الأمريكية حول احتمال حدوث انقطاع طويل الأمد في تدفق المواد النفطية المستوردة من الشرق الأوسط.

وقال الوزير الفرنسي: "يجب علينا الاحتفاظ باحتياطياتنا لمواجهة أي صدمات محتملة "، مستبعدا نشوب حرب شديدة وتكون قصيرة الأمد.

وحول إمكانية استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية مجدداً كما قررت مجموعة السبع في 11 مارس الجاري، أجاب ليسكور : "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد ، لا نعاني من نقص في النفط في أوروبا ، ولا يوجد نقص في النفط في أمريكا الشمالية ، لكن الضغط الذي فرضه هذا الوضع أدى إلى تسجيل سعر النفط 100 دولار للبرميل".