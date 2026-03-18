وعد بمفاجآت قادمة.. كاتس: مقتل وزير المخابرات الإيراني في غارة جوية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب، في غارة جوية إسرائيلية على طهران ليلة أمس، مضيفًا أنه من المتوقع حدوث "مفاجآت كبيرة" اليوم.

وقال كاتس خلال تقييم أمني، وفقًا لتصريحات صادرة عن مكتبه نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل":" نتوقع اليوم مفاجآت كبيرة على جميع الجبهات، ستؤدي إلى تصعيد الحرب التي نشنها ضد إيران وحزب الله في لبنان".

وأضاف: "تتزايد حدة الضربات الجوية على إيران ، وأنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أذنا للجيش الإسرائيلي بتصفية أي شخصية إيرانية رفيعة المستوى... دون الحاجة إلى موافقة إضافية".. حسب قوله.