نزع سلاح حزب الله بيد دمشق.. أمريكا تسعى لتوريط سوريا في لبنان

نفى الدبلوماسي الأمريكي توم باراك، التقارير التي أفادت بأن واشنطن شجعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح حزب الله.

ونقلت وكالة رويترز، عن خمسة مصادر مطلعة على الأمر، أن الولايات المتحدة كانت تحث سوريا على النظر في إرسال قوات إلى لبنان، لكن دمشق كانت مترددة في الشروع في مثل هذه المهمة خشية الانجرار إلى الحرب في الشرق الأوسط وتأجيج التوترات الطائفية.

وفي منشور على موقع إكس قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا وتركيا إن التقارير "المتعلقة بتشجيع الولايات المتحدة لسوريا على إرسال قوات إلى لبنان كاذبة وغير دقيقة".

وذكرت رويترز أنها "تحدثت إلى عشرة مصادر - ستة مسؤولين سوريين ومستشارين حكوميين، ودبلوماسيان غربيان، ومسؤول أوروبي، ومصدر استخباراتي غربي".

وأفادت التقارير بأن جميعهم قالوا إن الحكومة السورية كانت تدرس بحذر عملية عسكرية عبر الحدود، لكنها لا تزال مترددة.

ولم يسبق الإبلاغ عن تشجيع الولايات المتحدة لعملية عسكرية سورية في شرق لبنان، أو تردد سوريا في تنفيذها.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على "المراسلات الدبلوماسية الخاصة"، وأحال رويترز إلى الحكومتين السورية واللبنانية للتعليق على عملياتهما.

وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء بأن إسرائيل ستواصل استهداف وقتل أعضاء القيادة الإيرانية.

وقال كاتس في بيان: "لقد أصدرت أنا ورئيس الوزراء تعليماتنا إلى (الجيش الإسرائيلي) بمواصلة ملاحقة قيادة نظام إيران".