رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

مع انتهاء عيد الفطر، وعودة الحياة إلى طبيعتها، تبدأ الكثير من النساء في البحث عن رجيم بعد العيد يساعد على التخلص من الوزن الزائد الذي تم اكتسابه بسبب تناول الكحك والبسكويت والحلويات.

وتؤكد تقارير طبية أن زيادة الوزن في العيد أمر طبيعي نتيجة ارتفاع السعرات الحرارية، لكن يمكن التخلص منها بسهولة من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن دون اللجوء إلى أنظمة قاسية.

لماذا نكتسب الوزن بعد العيد؟

أرجع الدكتور أحمد صبري خبير التغذية السبب الرئيسي في زيادة الوزن إلى الإفراط في تناول السكريات والنشويات، بالإضافة إلى قلة الحركة واضطراب مواعيد النوم، ما يؤدي إلى بطء عملية الحرق وتراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن.

مشروب يساعد على الحرق

ونصح صبري ببدء اليوم بكوب من الماء الدافئ مع الليمون، حيث يساعد هذا المشروب على تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز عملية إنقاص الوزن بعد الكحك، كما يساهم في طرد السموم من الجسم.

إفطار صحي يعزز الشعور بالشبع

وأوضح خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن من أهم خطوات نجاح أي دايت سريع بعد العيد هو تناول إفطار متوازن يحتوي على البروتين مثل البيض أو الزبادي، مع إضافة ثمرة فاكهة، هذه الوجبة تمنح الجسم الطاقة وتقلل من الرغبة في تناول السكريات خلال اليوم.

الغداء الصحي مفتاح التخلص من دهون العيد

يفضل أن يحتوي الغداء على مصدر بروتين صحي مثل الدجاج المشوي أو السمك، إلى جانب طبق كبير من السلطة الخضراء الغنية بالألياف، والتي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع. وينصح بالابتعاد عن الأطعمة المقلية التي تزيد من تراكم الدهون.

عشاء خفيف لدعم الحرق

يعد العشاء الخفيف من أهم أسرار التخلص من دهون العيد، حيث يمكن الاكتفاء بكوب زبادي أو ثمرة فاكهة، مع ضرورة تناوله قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، لتجنب تخزين الدهون.

الماء عنصر أساسي في الدايت

شرب كميات كافية من الماء، لا تقل عن 2 لتر يوميًا، يساعد على تقليل احتباس السوائل وتحسين عملية الأيض، ما يدعم خطة رجيم بعد العيد بشكل فعال.

تقليل النشويات والسكريات

ينصح بتقليل تناول الخبز الأبيض والمكرونة، واستبدالها بالحبوب الكاملة مثل الشوفان، لما لها من دور في تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول. كما يفضل التوقف عن تناول السكر لعدة أيام لإعادة توازن الجسم.

النشاط البدني ضرورة لا غنى عنها

تؤكد الدراسات أن ممارسة الرياضة، حتى لو كانت بسيطة مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، تساهم بشكل كبير في تسريع عملية الحرق والمساعدة في إنقاص الوزن بعد العيد.

نصائح إضافية لنجاح الدايت

النوم الجيد يساعد على تنظيم هرمونات الجوع

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة

تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة خلال اليوم

الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

النتيجة خلال أيام قليلة

اتباع هذا النظام الصحي يضمن لك فقدان الوزن بشكل تدريجي وآمن، دون الشعور بالحرمان. كما يساعد على استعادة النشاط والحيوية بعد فترة من الإفراط في تناول الطعام خلال العيد.