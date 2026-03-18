احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

في ظل العادات الغذائية اليومية، قد يجهل الكثيرون أن بعض المشروبات الشائعة التي يتم تناولها بشكل يومي يمكن أن تكون سببًا مباشرًا في تكوّن حصوات الكلى، وهي من أكثر المشكلات الصحية إزعاجًا وألمًا. ويؤكد أطباء أن نوعية السوائل التي تدخل الجسم تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الكلى أو تعريضها للخطر.

كيف تتكوّن حصوات الكلى؟

تتكوّن حصوات الكلى نتيجة تراكم بعض المعادن والأملاح مثل الكالسيوم والأوكسالات وحمض اليوريك داخل الكلى، ومع قلة شرب الماء أو زيادة بعض المركبات في الجسم، تتحول هذه الترسبات إلى حصوات مؤلمة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

1. المشروبات الغازية

تُعد من أخطر المشروبات على صحة الكلى، خاصة التي تحتوي على حمض الفوسفوريك، حيث يؤدي الإفراط فيها إلى زيادة خطر تكوّن الحصوات، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على العظام.

2. الشاي بكثرة

رغم فوائده، إلا أن الإفراط في شرب الشاي، خاصة الثقيل، قد يرفع من نسبة الأوكسالات في الجسم، وهي أحد الأسباب الرئيسية لتكوّن حصوات الكلى.

3. القهوة بكميات كبيرة

القهوة مدرّة للبول، ما قد يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم إذا لم يتم تعويضها بالماء، وهو ما يزيد من تركيز الأملاح ويؤدي إلى تكوّن الحصوات.

4. العصائر المحلاة

العصائر الجاهزة التي تحتوي على نسب عالية من السكر تساهم في زيادة خطر تكوّن الحصوات، خاصة مع الاستهلاك اليومي.

5. مشروبات الطاقة

تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات، ما يؤثر على توازن السوائل في الجسم ويزيد من الضغط على الكلى.

6. الكاكاو والمشروبات الغنية بالشوكولاتة

تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، ما يجعلها من المشروبات التي يجب تناولها باعتدال لتجنب تكوّن الحصوات.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

ألم شديد في أسفل الظهر أو الجانبين

حرقان أثناء التبول

تغير لون البول

الغثيان أو القيء

ظهور هذه الأعراض قد يكون مؤشرًا على وجود حصوات، ويستلزم استشارة الطبيب فورًا.

كيف تحمي نفسك من حصوات الكلى؟

شرب كميات كافية من الماء يوميًا

تقليل المشروبات الغنية بالسكر والكافيين

الاعتدال في تناول الشاي والقهوة

الاعتماد على العصائر الطبيعية بدون سكر

تناول أطعمة صحية ومتوازنة

أفضل مشروبات تحمي الكلى

في المقابل، هناك مشروبات تساعد على تنظيف الكلى مثل الماء، ومشروب الليمون، والشعير، حيث تعمل على تقليل تراكم الأملاح داخل الجسم.