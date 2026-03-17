قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل
ياسمين الخطيب تشيد بـ حكاية نرجس : الموهبة تنتصر على الواسطة والفلوس
ظهور نادر لـ نجاة الصغيرة يعيد الحنين للجمهور
مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك
تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
القطار الكهربائي الخفيف: استمرار مواعيد تشغيل رمضان خلال إجازة العيد
بروايات حفص والسوسي وخلف وروح.. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح 28 رمضان
احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت
طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
حيلة ذكية من منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026 .. ماذا فعل؟
بنرميه في الزبالة .. مادة مهملة تحمى من أمراض خطيرة
خلايا تنظيمية جديدة .. كيف تحولت موائد الإخوان بالخارج إلى عرض للثروة والنفوذ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عنده 70 سنة | قصر العيني ينجح في استئصال ورم نادر من قلب مريض مسنّ

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة  أسرة كلية الطب ومستشفيات قصر العيني، وفريق جراحة القلب والصدر، بمناسبة النجاح المتميز في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم نادر وكبير الحجم من قلب مريض يبلغ من العمر 72 عامًا، بلغ حجمه نحو10 × 8 سنتيمترات، في إنجاز طبي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية والعلاجية داخل مستشفيات جامعة القاهرة تحت إشراف د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومتابعة د. حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات.


وأشاد رئيس جامعة القاهرة،  بهذا النجاح الطبي المتميز الذي يعكس قدرة الكوادر الطبية بقصر العيني على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الجراحية بكفاءة واحترافية عالية، في ظل ما توليه الجامعة من اهتمام كبير بدعم التخصصات الطبية الدقيقة وتطوير الإمكانات التقنية والبشرية داخل مستشفياتها، كما أثني على الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين مختلف الفرق الطبية المشاركة في العملية، من جراحي القلب والصدر وأطباء التخدير وهيئة التمريض والفنيين، مشيرًا إلى أن هذا التكامل في الأداء يعكس منظومة عمل متطورة قائمة على العمل الجماعي والانضباط العلمي.


وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق،  أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة قصر العيني كصرح طبي رائد على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على استمرار دعم الجامعة لكافة الفرق الطبية وتمكينها من إجراء المزيد من الجراحات المتقدمة.


وقد ضم الفريق الطبي الذي أجري هذه الجراحة الدقيقة كل من:  د. محمد سويلم، أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس وحدة التدخل المحدود والجراحات المتطورة، وبمشاركة د. مايكل عاطف، ود. محمد حسن، ود.أحمد عبد الحافظ، ود.مصطفى نشأت، إلى جانب أطباء جراحة القلب المقيمين وهم: د.محمد تاج الدين، ود.إسلام البدري.

كما ضم فريق التخدير بقيادة د. أمل أحمد، ود. إيمان ممدوح، ود. مونيكا نشأت، ود. الزهراء خليل، وبمشاركة نواب التخدير د.مايكل أشرف، ود.سارة صقر، ود.أحمد سعيد مسؤول تشغيل ماكينة القلب الصناعي.

كما ضم فريق التمريض كل من: مس حسناء حسن، ومس غادة رجب، ومس أسماء أحمد.


جدير بالذكر، أن الورم الذي تم استئصاله هو من نوع Cardiac Myxoma، وهو من الأورام القلبية النادرة التي تنشأ داخل حجرات القلب، وقد تسبب في انسداد شديد بفتحة الصمام الميترالي أثناء تدفق الدم، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الشريان الرئوي، نتج عنه ارتجاع شديد بالصمام الثلاثي الشرفات، إضافة إلى تضخم بالأذين الأيسر وحدوث ذبذبة أذينية.


واستغرقت الجراحة نحو أربع ساعات، تمكن خلالها الفريق الجراحي من استئصال الورم بالكامل مع قاعدته من الحاجز الأذيني، ثم إعادة ترميم الحاجز الأذيني باستخدام الغشاء التاموري، كما تم إجراء إصلاح جراحي للصمام الثلاثي الشرفات لعلاج الارتجاع الناتج عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وقد خرج المريض من الجراحة بحالة مستقرة، واستعاد وعيه بالكامل، ويتمتع الآن بتحسن ملحوظ في حالته، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالته حتي اكتمال الشفاء.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة قصر العيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

الاهلي

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

هل السلبية أخطر من الفعل نفسه؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الأنبياء علمونا أن الاجتهاد والعمل أساس كل فضل في الحياة

القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج

أحد أعلام التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد