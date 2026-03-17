عنده 70 سنة | قصر العيني ينجح في استئصال ورم نادر من قلب مريض مسنّ

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة أسرة كلية الطب ومستشفيات قصر العيني، وفريق جراحة القلب والصدر، بمناسبة النجاح المتميز في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم نادر وكبير الحجم من قلب مريض يبلغ من العمر 72 عامًا، بلغ حجمه نحو10 × 8 سنتيمترات، في إنجاز طبي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية والعلاجية داخل مستشفيات جامعة القاهرة تحت إشراف د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومتابعة د. حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات.



وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بهذا النجاح الطبي المتميز الذي يعكس قدرة الكوادر الطبية بقصر العيني على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الجراحية بكفاءة واحترافية عالية، في ظل ما توليه الجامعة من اهتمام كبير بدعم التخصصات الطبية الدقيقة وتطوير الإمكانات التقنية والبشرية داخل مستشفياتها، كما أثني على الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين مختلف الفرق الطبية المشاركة في العملية، من جراحي القلب والصدر وأطباء التخدير وهيئة التمريض والفنيين، مشيرًا إلى أن هذا التكامل في الأداء يعكس منظومة عمل متطورة قائمة على العمل الجماعي والانضباط العلمي.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة قصر العيني كصرح طبي رائد على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على استمرار دعم الجامعة لكافة الفرق الطبية وتمكينها من إجراء المزيد من الجراحات المتقدمة.



وقد ضم الفريق الطبي الذي أجري هذه الجراحة الدقيقة كل من: د. محمد سويلم، أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس وحدة التدخل المحدود والجراحات المتطورة، وبمشاركة د. مايكل عاطف، ود. محمد حسن، ود.أحمد عبد الحافظ، ود.مصطفى نشأت، إلى جانب أطباء جراحة القلب المقيمين وهم: د.محمد تاج الدين، ود.إسلام البدري.

كما ضم فريق التخدير بقيادة د. أمل أحمد، ود. إيمان ممدوح، ود. مونيكا نشأت، ود. الزهراء خليل، وبمشاركة نواب التخدير د.مايكل أشرف، ود.سارة صقر، ود.أحمد سعيد مسؤول تشغيل ماكينة القلب الصناعي.

كما ضم فريق التمريض كل من: مس حسناء حسن، ومس غادة رجب، ومس أسماء أحمد.



جدير بالذكر، أن الورم الذي تم استئصاله هو من نوع Cardiac Myxoma، وهو من الأورام القلبية النادرة التي تنشأ داخل حجرات القلب، وقد تسبب في انسداد شديد بفتحة الصمام الميترالي أثناء تدفق الدم، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الشريان الرئوي، نتج عنه ارتجاع شديد بالصمام الثلاثي الشرفات، إضافة إلى تضخم بالأذين الأيسر وحدوث ذبذبة أذينية.



واستغرقت الجراحة نحو أربع ساعات، تمكن خلالها الفريق الجراحي من استئصال الورم بالكامل مع قاعدته من الحاجز الأذيني، ثم إعادة ترميم الحاجز الأذيني باستخدام الغشاء التاموري، كما تم إجراء إصلاح جراحي للصمام الثلاثي الشرفات لعلاج الارتجاع الناتج عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وقد خرج المريض من الجراحة بحالة مستقرة، واستعاد وعيه بالكامل، ويتمتع الآن بتحسن ملحوظ في حالته، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالته حتي اكتمال الشفاء.