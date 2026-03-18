سيارات سيدان 2026 أوتوماتيك تبدأ من 550 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بروتون ساجا، وشيفروليه أوبترا، وتويوتا كورولا، ونيسان صنى، وشيرى اريزو 5 .

بروتون ساجا موديل 2026

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 599 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تصل إلي 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2026 يصل إلي 134 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

سرعة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .