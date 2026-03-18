يغنيك عن سمارت واتش وبسعر لا يصدق.. إليك أفضل خاتم ذكي في الأسواق

لم تقتصر الأجهزة الذكية لتتبع اللياقة البدنية على الساعات الذكية بل تتطورت لتشمع العديد من الأجهزة الآخرى التي توائم حاجات المستخدمين لتشمل الخواتم الذكية والتي تاتي بالعديد من الميزات المتطورة وتعد من ابرز تلك الأجهزة خاتم Oura Ring 4 والذي تم طرحه مؤخرا ليأتي بتصميم مذهل

يتوفر خاتم Oura Ring 4 بستة ألوان كالأسود والفضي،والذهبي و الوردي أما عن المقاسات المتاحة فهو يأتي بمقاسات متعددة (من 4 إلى 15) ليلائم العديد من الراغبين في اقتنائه والعديد من خيارات

أبرز ميزات خاتم Oura Ring 4

أما عن أبرز ميزات خاتم Oura Ring 4 فهو يعزز أكثر من 50 مؤشرًا صحيًا، بما في ذلك أنماط النوم، ومعدل ضربات القلب، وتقلب معدل ضربات القلب، ومستويات التوتر، ومستويات الأكسجين في الدم، وأنشطتك اليومية

على الجانب يستخدم الخاتم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية ومساعدة المستخدمين على تحسينهاو لا يحتوي الجهاز على شاشة أو إشعارات

يركز الخاتم على توفير معلومات صحية طويلة الأمد بدلاً من التحديثات الفورية ويتميز خاتم Oura Ring 4 بالعديد من التحسينات التقنية مقارنةً بسابقه من الخواتم الذكية

تصميم خاتم Oura Ring 4

يحتوي خاتم خاتم Oura Ring 4 الآن على 18 مسارًا للاستشعار، مما يُحسّن دقة قياس مؤشرات مثل معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم. بفضل هيكله المصنوع من التيتانيوم، يتميز الخاتم بخفة وزنه ومتانته وراحته عند ارتدائه طوال اليوم ذلك إضافة إلى أنه يعد مقاوم للماء حتى عمق 100 متر

أما فيما يتعلق بمواصفات الشحن فهو يعمل ببطارية تدوم من 5 إلى 8 أيام، مع شحن كامل يستغرق من 20 إلى 80 دقيقة فقط. ويعد من ضمن ميزات الخاتم الاخرى تكامله مع أكثر من 40 تطبيقًا ويعمل مع نظامي Android وiOS.

بالنسبة لسعر خاتم Oura Ring 4 فهو يأتي بسعر 43.989 دولار أمريكي