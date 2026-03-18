اقتصاد

انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة

رانيا أيمن

شهدت أسعار الفضة في مصر حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الأربعاء داخل السوق المحلي، حيث تراجعت أسعار الأعيرة المختلفة بشكل ملحوظ، في حين استقرت أسعار السبائك عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات تُذكر.

وجاء تراجع أسعار الفضة تزامناً مع تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية.

ووفقاً لآخر تحديث في موقع “آي صاغة” فقد جاءت أسعار الفضة في مصر اليوم الأربعاء كالتالي:

عيار 999 سجل نحو 136 جنيهًا للبيع و131 جنيهًا للشراء

وسجلت الفضة عيار 925 نحو 126 جنيهًا للبيع و121.25 جنيهًا للشراء

وجاء سعر الفضة عيار 900 نحو 122.5 جنيهًا للبيع و118 جنيهًا للشراء

وسجلت الفضة عيار 800 نحو 109 جنيهات للبيع و105 جنيهات للشراء

كما سجلت الفضة عيار 600 نحو 81.75 جنيهًا للبيع و78.75 جنيهًا للشراء

وجاء سعر الجنيه الفضة نحو 1008 جنيهات للبيع و970 جنيهًا للشراء.

وسجلت أوقية الفضة في الأسواق العالمية نحو 79.8 دولار للبيع و79.73 دولار للشراء.


وعلى مستوى السبائك استقرت الأسعار دون تغيير ملحوظ وجاءت كالتالي:

سجلت سبيكة الفضة وزن 10 جرام عيار 999 نحو 1555 جنيهًا

كما سجلت سبيكة الفضة وزن 20 جرام عيار 999 نحو 3090 جنيهًا

وسجلت سبيكة الفضة وزن 50 جرام عيار 999 نحو 8600 جنيه

وسجلت سبيكة الفضة وزن 100 جرام عيار 999 نحو 15600 جنيه

أيضاً سجلت سبيكة الفضة وزن 1000 جرام عيار 999 نحو 155100 جنيه

ويعكس هذا التباين في الأسعار اختلاف حركة التسعير داخل السوق المحلي بين الأعيرة التي تتأثر بشكل أسرع بالتغيرات اليومية، والسبائك التي تميل إلى الاستقرار باعتبارها وسيلة ادخار على المدى الطويل.

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

لاريجاني

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

لافتات في منطقة العجوزة

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

عمر مرموش

عمر مرموش بين مقاعد البدلاء وسباق الانتقالات .. هل يضيع نجم مصر فرصة التألق في أوروبا؟

اجتماع وزيرا التنمية المحلية والبيئة والتخطيط

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يناقشان الموقف التنفيذي لخطة 2025/2026 ويستعرضان مقترحات 2026/2027

إسراء ووالدتها

"إسراء" فتاة سوهاجية تحكي رحلتها مع حفظ القرآن الكريم وأسرار نجاحها

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد