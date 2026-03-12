قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غموض بوديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية

ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما عزز المخاوف من الضغوط التضخمية وقلّل من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن».


وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية صعدت بنحو جنيه خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 147 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 136 جنيهًا، وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 118 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الفضة عند مستوى 1088 جنيهًا.
 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الفضة بنحو دولار واحد لتسجل مستوى 87 دولارًا خلال التداولات.
 

مركز الملاذ الآمن يثبت المصنيعة على الجرام لنهاية رمضان


وفي خطوة لدعم المستهلكين، أعلن مركز الملاذ الآمن تثبيت قيم المصنعيات على السبائك والجنيهات الفضية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل عقب قرار تحريك أسعار المحروقات.
 

وأوضح المركز أنه سيتحمل كامل فروق الزيادة في تكاليف التشغيل دون تحميلها للمستهلكين، مؤكدًا أن القرار يأتي انطلاقًا من دوره المجتمعي وحرصه على مساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يحمل قيم التكافل والتراحم.
 

وأشار المركز إلى أن الحفاظ على استقرار أسعار المصنعيات خلال هذه الفترة يمثل رسالة تقدير لعملائه، ويعكس الثقة المتبادلة التي بُنيت على مدار سنوات، مؤكدًا استمرار العمل بهذا القرار حتى نهاية الشهر الكريم بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

العوامل العالمية المؤثرة في أسعار الفضة
 

على المستوى العالمي، قلّصت الفضة خسائرها التي سجلتها في الجلسة السابقة، إلا أن مكاسبها قد تظل محدودة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يزيد من المخاطر التضخمية ويضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.


ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادةً إلى صعود عوائد السندات، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن التي لا تدر عائدًا مثل الفضة، ويضغط على الطلب الاستثماري عليها.
وفي سياق متصل، واصل سعر خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، ليتداول بالقرب من 91.50 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بتزايد المخاوف من اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط.


كما ساهمت المخاوف من حرب إقليمية مطولة في دعم أسعار النفط، رغم قيام الاقتصادات الكبرى بالإفراج المنسق عن احتياطياتها النفطية، إذ وافقت وكالة الطاقة الدولية على تنفيذ أكبر عملية إفراج في تاريخها بنحو 400 مليون برميل.


التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق


وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية مشتركة مع حزب الله اللبناني ضد أهداف في إسرائيل والأردن والسعودية، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تعرض خزانات وقود في منشأة بمحافظة المحرق لهجوم.
وتسهم هذه التطورات في زيادة المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية عالميا.


الدولار والسياسة النقدية


وفي الوقت نفسه، قد يحد ارتفاع الدولار الأمريكي من مكاسب الفضة المقومة بالدولار، إذ يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى ارتفاع تكلفة المعدن بالنسبة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، ما يقلل الطلب عليه.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير، الصادرة أمس الأربعاء، ارتفاع التضخم بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات الأسواق.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي.


وساهمت هذه البيانات في تخفيف المخاوف من تسارع مفاجئ في التضخم، وعززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب.
ومع ذلك، يشير محللون إلى أن بيانات التضخم الأخيرة لا تعكس بالكامل الارتفاع الأخير في أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما يدفع الأسواق إلى ترقب بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة.
أداء الفضة خلال الفترة الأخيرة
وكانت الفضة قد سجلت أداءً قويًا خلال العام الماضي، إذ ارتفعت بنحو 150%، مقارنة بمكاسب بلغت حوالي 65% للذهب خلال الفترة نفسها.
وخلال بداية عام 2026، سجلت الفضة ارتفاعًا حادًا لتصل إلى أعلى مستوى يومي عند 121.69 دولارًا للأوقية في يناير، قبل أن تتراجع سريعًا إلى نحو 67.27 دولارًا.
ومع بداية شهر مارس 2026، استقرت الأسعار نسبيًا ضمن نطاق يتراوح بين 84 و86 دولارًا للأوقية، في ظل توازن بين دعم التوترات الجيوسياسية والضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

