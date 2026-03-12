البحث العلمي تعقد ملتقى «دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة» ببني سويف

تعقد اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ملتقى بعنوان "دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتأصيل الهوية المصرية"، يوم الاثنين 30 مارس 2026، بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار دعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدور العلوم الإنسانية والاجتماعية في خدمة قضايا التنمية.

يُعقد الملتقى تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، والدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ويهدف إلى إبراز دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الهوية المصرية، ومناقشة التكامل بين هذه العلوم والتكنولوجيا في معالجة القضايا المجتمعية المعاصرة.