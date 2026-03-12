قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر
بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات التصعيد الإقليمي
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
حسام حسن يستقر على ضم قطة للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز
أخبار البلد

البحث العلمي تعقد ملتقى «دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة» ببني سويف

نهلة الشربيني

 تعقد اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ملتقى بعنوان "دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتأصيل الهوية المصرية"، يوم الاثنين 30 مارس 2026، بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار دعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدور العلوم الإنسانية والاجتماعية في خدمة قضايا التنمية.

يُعقد الملتقى تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، والدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ويهدف إلى إبراز دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الهوية المصرية، ومناقشة التكامل بين هذه العلوم والتكنولوجيا في معالجة القضايا المجتمعية المعاصرة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

رخصة انتظار السيارات.. الشروط والرسوم والإيقاف والسحب وفق القانون

حزب الشعب الجمهورى

الشعب الجمهوري: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات تسهم في بناء اقتصاد المعرفة

عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية

رئيس الجبهة الوطنية: المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية والتصعيد يجر الجميع للفوضى.. فيديو

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

