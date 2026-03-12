قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية
وزير الصحة: السير مجدي يعقوب يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل
بسبب صواريخ إيران.. صفارات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل
وكالة الأنباء الفرنسية: دوي انفجارات في وسط دبي
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا في بداية تعاملات اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الفضة تراجعاً اليوم في مصر، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الفضة عالمياً حيث تشهد المعادن النفيسة حالة من التذبذب في الأسواق العالمية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2026.

ومع بداية تعاملات اليوم تراجعت أسعار الفضة وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته خلال تعاملات أمس، في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط مجددًا.

وتأتي هذه التقلبات وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، إذ تتأثر المعادن النفيسة بعدة عوامل في مقدمتها تحركات الدولار وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، ما يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأسعار بين الصعود والهبوط. 

وكانت قد شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا خلال تعاملات أمس بدعم من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، قبل أن تعود إلى التراجع مع بداية تعاملات اليوم مع تغير اتجاهات السوق. 


وبالنسبة لأسعار الفضة في مصر اليوم فقد جاءت كالتالي:


سجل جرام الفضة النقي عيار 999 نحو 139.86 جنيهًا، بما يعادل 2.73 دولار.

وبلغ سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 – الأكثر تداولًا في المشغولات الفضية – نحو 129.50 جنيهًا، بما يعادل 2.53 دولار.

كما سجل جرام الفضة عيار 900 نحو 126 جنيهًا، أي ما يقارب 1.79 دولار.

فيما وصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى نحو 112 جنيهًا، أي حوالي 2.19 دولار.


وسجلت أوقية الفضة في السوق المحلي نحو 4350.14 جنيهًا، بما يعادل حوالي 85 دولارًا

أسعار الفضة عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر التسليم الفوري للفضة بنسبة 1.1% ليسجل نحو 84.65 دولارًا للأونصة خلال تعاملات اليوم.


 

سعر الفضة اليوم في مصر أسعار الفضة اليوم الذهب والفضة تراجع أسعار الفضة الفضة محلياً وعالمياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

ترشيحاتنا

مطار الكويت الدولي

استهداف مطار الكويت الدولي بمسيرات ووقوع أضرار مادية

ارشيفي

إيطاليا تفرج عن 9 ملايين برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

قطر : الهجوم الإيراني على ميناء صلالة بسلطنة عمان انتهاك صارخ للقانون الدولي

قطر : الهجوم الإيراني على ميناء صلالة بسلطنة عمان انتهاك صارخ للقانون الدولي

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد