تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا في بداية تعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الفضة تراجعاً اليوم في مصر، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الفضة عالمياً حيث تشهد المعادن النفيسة حالة من التذبذب في الأسواق العالمية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2026.

ومع بداية تعاملات اليوم تراجعت أسعار الفضة وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته خلال تعاملات أمس، في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط مجددًا.

وتأتي هذه التقلبات وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، إذ تتأثر المعادن النفيسة بعدة عوامل في مقدمتها تحركات الدولار وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، ما يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأسعار بين الصعود والهبوط.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا خلال تعاملات أمس بدعم من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، قبل أن تعود إلى التراجع مع بداية تعاملات اليوم مع تغير اتجاهات السوق.



وبالنسبة لأسعار الفضة في مصر اليوم فقد جاءت كالتالي:



سجل جرام الفضة النقي عيار 999 نحو 139.86 جنيهًا، بما يعادل 2.73 دولار.

وبلغ سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 – الأكثر تداولًا في المشغولات الفضية – نحو 129.50 جنيهًا، بما يعادل 2.53 دولار.

كما سجل جرام الفضة عيار 900 نحو 126 جنيهًا، أي ما يقارب 1.79 دولار.

فيما وصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى نحو 112 جنيهًا، أي حوالي 2.19 دولار.



وسجلت أوقية الفضة في السوق المحلي نحو 4350.14 جنيهًا، بما يعادل حوالي 85 دولارًا

أسعار الفضة عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر التسليم الفوري للفضة بنسبة 1.1% ليسجل نحو 84.65 دولارًا للأونصة خلال تعاملات اليوم.



