مشهد مرعب .. طائرة تواصل رحلتها إلى لندن بعد سقوط إطارها في لاس فيجاس
أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
بهلول جابهم من المحافظات ودخّلهم السجن | جريمة صادمة في البحر الأحمر
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
رياضة

الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير برشلونة نحو الإعلان المرتقب عن التعاقد مع اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالصفقة.

وتأخر الإعلان الرسمي أثار تساؤلات عديدة خلال الأيام الماضية، في ظل الاتفاق المسبق بين الطرفين، قبل أن تؤكد مصادر مقربة من إدارة النادي الكتالوني أن العقبات الإدارية تم تجاوزها بشكل كامل.

وبحسب ذات المصادر، من المنتظر أن يُعلن برشلونة خلال الساعات المقبلة عن ضم حمزة عبد الكريم رسميًا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح الشراء النهائي.

وتشير المعلومات إلى أن خيار الشراء قد تصل قيمته إلى 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بمستوى اللاعب ومشاركاته، في حال قرر النادي تفعيل البند.

وفي السياق ذاته، يحظى اللاعب باهتمام ملحوظ داخل الأوساط الرياضية الإسبانية، خاصة في ظل الرهان عليه كأحد المواهب الشابة القادرة على التطور داخل منظومة برشلونة.

وكان حمزة عبد الكريم قد تواجد مؤخرًا في مدرجات ملعب كامب نو لمتابعة إحدى مباريات الفريق الأوروبية، ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب المرشحين لدعم الفريق الرديف خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن إدارة الأهلي كانت قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على انتقال اللاعب، في إطار خطة دعم احتراف المواهب الشابة ومنحها فرصة الاحتكاك الأوروبي.

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الإسباني

