الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

تتجه أنظار جماهير برشلونة نحو الإعلان المرتقب عن التعاقد مع اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالصفقة.

وتأخر الإعلان الرسمي أثار تساؤلات عديدة خلال الأيام الماضية، في ظل الاتفاق المسبق بين الطرفين، قبل أن تؤكد مصادر مقربة من إدارة النادي الكتالوني أن العقبات الإدارية تم تجاوزها بشكل كامل.

وبحسب ذات المصادر، من المنتظر أن يُعلن برشلونة خلال الساعات المقبلة عن ضم حمزة عبد الكريم رسميًا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح الشراء النهائي.

وتشير المعلومات إلى أن خيار الشراء قد تصل قيمته إلى 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بمستوى اللاعب ومشاركاته، في حال قرر النادي تفعيل البند.

وفي السياق ذاته، يحظى اللاعب باهتمام ملحوظ داخل الأوساط الرياضية الإسبانية، خاصة في ظل الرهان عليه كأحد المواهب الشابة القادرة على التطور داخل منظومة برشلونة.

وكان حمزة عبد الكريم قد تواجد مؤخرًا في مدرجات ملعب كامب نو لمتابعة إحدى مباريات الفريق الأوروبية، ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب المرشحين لدعم الفريق الرديف خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن إدارة الأهلي كانت قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على انتقال اللاعب، في إطار خطة دعم احتراف المواهب الشابة ومنحها فرصة الاحتكاك الأوروبي.