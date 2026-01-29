مودرن سبورت يخطف فوزًا ثمينًا من الإسماعيلي في دوري نايل

حقق فريق مودرن سبورت انتصارًا مهمًا على حساب الإسماعيلي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري نايل.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق رشاد المتولي لاعب مودرن سبورت، الذي نجح في هز الشباك بالدقيقة 53، مستغلًا تفوق فريقه في الشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في سباق جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا الفوز، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري بعد خوض 14 مباراة، بينما واصل الإسماعيلي نتائجه السلبية، بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العشرين وقبل الأخير، عقب خوضه 15 مواجهة.

تشكيل الإسماعيلي

دخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، عبد الله محمد.

خط الوسط: محمد حسن، محمد خطاري، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: إيريك تراوري، نادر فرج.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد سمير كونتا، عبد الرحمن محروس، عبد الرحمن كتكوت، أنور عبد السلام، حسن صابر، حسن منصور، عمر القط، محمد إيهاب.

تشكيل مودرن سبورت

في المقابل، بدأ مودرن سبورت المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، رشاد المتولي، محمد مسعد.

خط الهجوم: حسام حسن، أرنولد إيبا.

وتواجد على دكة البدلاء: أحمد يحيى، أحمد يوسف، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، خالد رضا، محمد هلال، أحمد مزهود، محمود ممدوح.