غزل المحلة وطلائع الجيش يكتفيان بالتعادل السلبي في دوري نايل

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة غزل المحلة وطلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل»، دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، مع محاولات متبادلة من الطرفين على مدار شوطي اللقاء، إلا أن التسرع وغياب اللمسة الأخيرة حالا دون تسجيل أهداف، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في صراع تحسين المراكز.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا التعادل، رفع غزل المحلة رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر بعد خوض 15 مباراة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر من نفس عدد المباريات، ليواصل الفريقان معاناتهما في أسفل جدول الترتيب.

تشكيل غزل المحلة

دخل غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، عموري، يحيى زكريا.

خط الوسط: موري توريه، محمود مجدي، معاذ عبد السلام.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، ويليامز صنداي، جيمي موانجا.

طاقم تحكيم المباراة

أدار اللقاء الحكم أحمد عبد الله حكمًا للساحة، وعاونه أحمد عبد المنعم شعبان وأحمد كمال كمساعدين، فيما تولى جبل السيد مهمة الحكم الرابع، مع تواجد علاء صبري وأحمد صلاح على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».