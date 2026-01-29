قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غزل المحلة وطلائع الجيش يكتفيان بالتعادل السلبي في دوري نايل

حمزة شعيب

 

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة غزل المحلة وطلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل»، دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، مع محاولات متبادلة من الطرفين على مدار شوطي اللقاء، إلا أن التسرع وغياب اللمسة الأخيرة حالا دون تسجيل أهداف، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في صراع تحسين المراكز.

موقف الفريقين في جدول الترتيب
بهذا التعادل، رفع غزل المحلة رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر بعد خوض 15 مباراة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر من نفس عدد المباريات، ليواصل الفريقان معاناتهما في أسفل جدول الترتيب.

تشكيل غزل المحلة
دخل غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: عامر عامر.
  • خط الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، عموري، يحيى زكريا.
  • خط الوسط: موري توريه، محمود مجدي، معاذ عبد السلام.
  • خط الهجوم: رشاد العرفاوي، ويليامز صنداي، جيمي موانجا.

طاقم تحكيم المباراة
أدار اللقاء الحكم أحمد عبد الله حكمًا للساحة، وعاونه أحمد عبد المنعم شعبان وأحمد كمال كمساعدين، فيما تولى جبل السيد مهمة الحكم الرابع، مع تواجد علاء صبري وأحمد صلاح على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

غزل المحلة طلائع الجيش الدوري المصري

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
مصطفى شوقى وميرنا وليد

مصطفى شوقى وميرنا وليد

أول صور للخادمة المتهمة بقتل الفنانة السورية هدى شعراوي | شاهد
هدى شعراوى

هدى شعراوى

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس
ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،

عميد طب المنصورة : العديد من عمليات زراعة الكبد تتم بمستشفيات الجامعة

مجدي يعقوب

منى الشاذلي لـ مجدي يعقوب : حبيب القلوب وجراحها وطبيبها

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

