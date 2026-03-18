متحدثة الحكومة البريطانية: نطالب إيران بوقف اعتداءاتها على دول الجوار

قالت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ الحل الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لوقف الحرب الراهنة وأي حرب أخرى، مواصلة: "ولذلك، نحن نبذل كل الجهود الممكنة، ونستخدم مقعدنا في مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل دفع العودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا أفضل سبيل لوضع حد لهذه الأزمة".

وحول ما إذا كانت لندن ترى وجود شروط ضرورية لوقف عملية إطلاق النار، قالت في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد أن نرى إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت، ونريد أن نرى 3 أشياء من إيران.. أولا التوقف عن الهجمات المتهورة على دول منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط".

وتابعت: "ثانيا، نريد أن نرى من إيران الامتناع عن طموحاتها في الأسلحة النووية، وانتهاء نشر الصواريخ والطائرات المسيرة التي تهدد الأرواح حاليا في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، ثالثا، نريد أن نرى توقف استخدام الوكلاء في المنطقة بما يزعزع استقرار المنطقة".