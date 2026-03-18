متحدثة الحكومة البريطانية: ممتنون لدور مصر المهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

أعربت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن امتنان الحكومة البريطانية للدور المهم الذي تلعبه مصر في الحفاظ على استقرار الأمن في المنطقة، والوساطة في عدة ملفات مثل غزة والسودان.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشراكة بين مصر وبريطانيا مهمة جدا للمملكة المتحدة: "نتطلع إلى تعزيزها لشراكة استراتيجية، وبشكل شخصي أتطلع إلى زيارتي الأولى لمصر في المستقبل القريب".

وحول موقف الحكومة البريطانية بالنسبة للمستجدات الأخيرة، قالت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بلا شك، نحن أمام لحظة خطيرة جدا في المنطقة وتمس العالم بأسره، ونود أن نرى قريبا إنهاء هذه الحرب".