قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أزمة الغاز تلاحق بريطانيا.. ارتفاع متوقع 40% في أسعار الطاقة هذا العام

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

 حذر خبراء من أن بريطانيا ستواجه صدمة طويلة الأمد في قطاع الطاقة حتى في حال انتهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في ظل أزمة عالمية في إمدادات الغاز تدفع أسعار الكهرباء إلى الارتفاع خلال العامين الحالي والمقبل.

وتوقعت شركة “إل سي بي دلتا” الاستشارية، وفق تقرير لصحيفة "الجارديان"، ارتفاع تكاليف الكهرباء بنحو 40% خلال العام الجاري و18% في العام المقبل، نتيجة نقص المعروض العالمي من الغاز، الذي يعد عاملاً رئيسياً في تحديد أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة.

وأشارت التقديرات إلى أن أسعار الغاز قد ترتفع بنحو 70% مقارنة بالتوقعات السابقة قبل اندلاع الأزمة خلال هذا العام، مع بقائها أعلى بنسبة 36% حتى عام 2027، وسط توقعات باستمرار الضغوط بسبب سعي الدول لإعادة ملء مخزونات الغاز.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة البريطانية لإعداد حزم دعم للأسر والشركات، حيث حذرت هيئة “إنرجي يو كيه” من احتمال ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية بنحو 250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من يوليو، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات الأكثر تضرراً.

ورغم أن بريطانيا تستفيد جزئياً من واردات الكهرباء عبر الربط مع النرويج وفرنسا، اللتين تعتمد الأولى فيهما على الطاقة الكهرومائية والثانية على الطاقة النووية، فإن ذلك لن يكون كافياً لتجنب التأثيرات الكبيرة لارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وساهمت اضطرابات الإمدادات في تفاقم الأزمة، بعد توقف إنتاج منشآت كبرى للغاز الطبيعي المسال، فيما أدى انخفاض مستويات التخزين في أوروبا إلى زيادة الضغوط، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار حتى بعد استئناف التدفقات، بسبب المنافسة مع آسيا على الإمدادات.

بريطانيا صدمة قطاع الطاقة التصعيد العسكري الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

