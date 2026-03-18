متحدثة الحكومة البريطانية: لن ننجر إلى الحرب في الشرق الأوسط.. ونريد حماية أصدقائنا

قالت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ بلادها لن تنجر إلى الحرب في الشرق الأوسط، لكنها تريد حماية أصدقائها والمصالح المشتركة، موضحة: "سنواصل في العمليات الدفاعية، ونركز على الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء هذه الحرب".

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نؤمن بأن التسوية التفاوضية هي أفضل سبيل في هذه اللحظة".

وحول التقارير بشأن التباين بين لندن وواشنطن بشأن الحرب على إيران، وما إذا كان ثمة خلاف حقيقي بين الحليفين، قالت، إن العلاقة بين البلدين قوية جدا وطويلة الأمد وتقوم على التعاون الوثيق في عدة مجالات وملفات، ولم نشارك في الضربات الأولى على إيران، وفي أي تحالف هنا اختلافات في وجهات النظر، وهذا شيء طبيعي، ولكن منذ ذلك الوقت، انضمت بريطانيا إلى العمليات الدفاعية المنسقة جنبا إلى جنب مع شركائنا ومن بينهم الأمريكيون، والتعاون مع الولايات المتحدة أفضل من أي اختلافات في وجهات النظر".