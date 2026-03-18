قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
رنا عصمت

مع اقتراب العيد  تلجأ النساء إلى صالونات التجميل لعمل البادكير و تركيب الأظافر الوهمية لضعف أظافرهم ، لذا نقدم لك اهم 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر.

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

1 اتباع نظام غذائي متوازن:

احرص على تناول نظام غذائي متوازن غني بأحماض أوميجا3 الدهنية، والبروتينات قليلة الدهون، والحديد؛ فهذه العناصر الغذائية تدعم صحة الشعر والبشرة والأظافر.

2. ترطيب الأظافر:

احرص على ترطيب الأظافر بانتظام، فالأظافر تتكوّن من الكيراتين، وهو نفس البروتين الموجود في الشعر والجلد، لذلك يُعد الترطيب المنتظم خطوة أساسية للحفاظ على قوتها وصحتها.

3. قصّ الأظافر بالطريقة الصحيحة:
كن حذرًا عند قص الأظافر، من الأفضل قصها بعد غسل اليدين عندما تكون الأظافر رطبة وأكثر ليونة، وتجنب قصّ الأظافر وهي جافة، كما يُفضّل أن تكون أطراف الأظافر مستديرة قليلًا بدلًا من قصّها بعمق شديد قريب من الجلد.

4. استخدام طلاء الأظافر باعتدال:

عند استخدام طلاء الأظافر، يُفضل اختيار أنواع عالية الجودة. كما لا يُنصح باستخدام مزيل الطلاء بشكل متكرر لأنه قد يسبب جفاف الأظافر ويجعلها أكثر عرضة للتكسّر.

5. التوقف عن قضم الأظافر:

إذا كنت معتادًا على قضم الأظافر، فحاول التخلص من هذه العادة؛ لأنها قد تؤدي إلى تشوهات في الأظافر وتزيد خطر الإصابة بالعدوى.

6. الإقلاع عن التدخين:

يؤثر التدخين سلبًا في الصحة العامة، بما في ذلك صحة الأظافر ويساعد الإقلاع عنه على تحسين تدفق الدم، مما يدعم صحة الجلد والشعر والأظافر.

المصدر dailymedicalinfo 

