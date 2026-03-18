مع اقتراب العيد تلجأ النساء إلى صالونات التجميل لعمل البادكير و تركيب الأظافر الوهمية لضعف أظافرهم ، لذا نقدم لك اهم 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر.

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

1 اتباع نظام غذائي متوازن:

احرص على تناول نظام غذائي متوازن غني بأحماض أوميجا3 الدهنية، والبروتينات قليلة الدهون، والحديد؛ فهذه العناصر الغذائية تدعم صحة الشعر والبشرة والأظافر.

2. ترطيب الأظافر:

احرص على ترطيب الأظافر بانتظام، فالأظافر تتكوّن من الكيراتين، وهو نفس البروتين الموجود في الشعر والجلد، لذلك يُعد الترطيب المنتظم خطوة أساسية للحفاظ على قوتها وصحتها.

3. قصّ الأظافر بالطريقة الصحيحة:

كن حذرًا عند قص الأظافر، من الأفضل قصها بعد غسل اليدين عندما تكون الأظافر رطبة وأكثر ليونة، وتجنب قصّ الأظافر وهي جافة، كما يُفضّل أن تكون أطراف الأظافر مستديرة قليلًا بدلًا من قصّها بعمق شديد قريب من الجلد.

4. استخدام طلاء الأظافر باعتدال:

عند استخدام طلاء الأظافر، يُفضل اختيار أنواع عالية الجودة. كما لا يُنصح باستخدام مزيل الطلاء بشكل متكرر لأنه قد يسبب جفاف الأظافر ويجعلها أكثر عرضة للتكسّر.

5. التوقف عن قضم الأظافر:

إذا كنت معتادًا على قضم الأظافر، فحاول التخلص من هذه العادة؛ لأنها قد تؤدي إلى تشوهات في الأظافر وتزيد خطر الإصابة بالعدوى.

6. الإقلاع عن التدخين:

يؤثر التدخين سلبًا في الصحة العامة، بما في ذلك صحة الأظافر ويساعد الإقلاع عنه على تحسين تدفق الدم، مما يدعم صحة الجلد والشعر والأظافر.

المصدر dailymedicalinfo