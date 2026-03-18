بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا

تحدثت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عدم مشاركة بريطانيا في الضربات العسكرية الأولى التي شهدتها المنطقة على إيران ثم إعلانها المشاركة في عمليات دفاعية لاحقا، مؤكدة، أنها لم تشارك في الضربات العسكرية الأولى ضد إيران، لأنها لا تصب في المصلحة البريطانية الوطنية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ الضربة الأولى على إيران، رأينا استهداف أصدقاءنا وشركاءنا والمصالح المشتركة في المنطقة ولا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم استهداف أصدقاءنا".

وتابع: "وبالتالي، اتخذنا قرار ثانٍ، وهو الانضمام فورا جنبا إلى جنب في العمليات الدفاعية مع شركائنا وأصدقائنا، من أجل حماية الأرواح والمصالح المشتركة وسنواصل في هذه الجهود طالما دعت الحاجة".