الحكومة البريطانية: نتعاون مع شركائنا للتغلب على ارتفاع أسعار النفط عالميا

قالت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية تمس كل بلدان العالم، وتؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نؤكد على أهمية وضع حد لهذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، ونتعاون مع شركائنا للتغلب على ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واحتواء العواقب الوخيمة من التقلبات في أسواق النفط".

وتابعت: "اتخذنا قرارا مع دول أخرى لإطلاق المخزونات النفطية بمستوى غير مسبوق لأجل إعادة استقرار الأسواق النفطية، ونركز على الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل للتسوية السريعة لأنهاء هذه الحرب".