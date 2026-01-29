تعادل مثير بين الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

سقط فريق اتحاد جدة في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه الفتح، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب عبد الله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح الاتحاد التسجيل مبكرًا عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 25، قبل أن يتمكن الفتح من معادلة النتيجة بواسطة مراد باتنا من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وعاد الاتحاد للتقدم مجددًا في الدقيقة 84، من ركلة جزاء أيضًا، لكن الفتح خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة +99 عبر ماتياس فارجاس، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط بين الفريقين.

وشهد اللقاء طرد جوزيه جوميز، مدرب الفتح، بعد أحداث مثيرة خلال المباراة.

واستمر تألق صالح الشهري مع الاتحاد، حيث ساهم في 4 أهداف خلال آخر 6 مباريات بالدوري، منها تسجيله هدفين أمام الفتح، وهدف في شباك الخلود، إلى جانب صناعة هدف أمام نيوم.

ترتيب الدوري بعد المباراة:

الاتحاد: 31 نقطة، يحتل المركز السادس.

الفتح: 22 نقطة، يحتل المركز التاسع.

المباراة كانت مليئة بالإثارة والتقلبات، ليحافظ الفريقان على النقاط ويستمر الصراع محتدمًا في منتصف جدول الدوري السعودي.