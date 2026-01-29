قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملت عملية بسببها .. كيف تحمى نفسك من إصابة سوسن بدر
سعر الذهب يتذبذب في تعاملات مساء اليوم 29-1-2026 .. وصعود جديد بـ10 جنيهات
زيارة سرية للبيت الأبيض .. الاستخبارات الإسرائيلية ترسم سيناريو المواجهة مع إيران
الطقس يغير اتجاهه.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
رياضة

تعادل مثير بين الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

حمزة شعيب

سقط فريق اتحاد جدة في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه الفتح، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب عبد الله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح الاتحاد التسجيل مبكرًا عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 25، قبل أن يتمكن الفتح من معادلة النتيجة بواسطة مراد باتنا من ركلة جزاء في الدقيقة 74. 

وعاد الاتحاد للتقدم مجددًا في الدقيقة 84، من ركلة جزاء أيضًا، لكن الفتح خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة +99 عبر ماتياس فارجاس، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط بين الفريقين.

وشهد اللقاء طرد جوزيه جوميز، مدرب الفتح، بعد أحداث مثيرة خلال المباراة.

واستمر تألق صالح الشهري مع الاتحاد، حيث ساهم في 4 أهداف خلال آخر 6 مباريات بالدوري، منها تسجيله هدفين أمام الفتح، وهدف في شباك الخلود، إلى جانب صناعة هدف أمام نيوم.

ترتيب الدوري بعد المباراة:

  • الاتحاد: 31 نقطة، يحتل المركز السادس.
  • الفتح: 22 نقطة، يحتل المركز التاسع.

المباراة كانت مليئة بالإثارة والتقلبات، ليحافظ الفريقان على النقاط ويستمر الصراع محتدمًا في منتصف جدول الدوري السعودي.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

المنوفي: الأسواق المصرية آمنة.. ومنظومة سلامة الغذاء تعمل بكفاءة عالية

انطلاق الدورة الـ 79 من معرض Cairo Fashion & Tex للملابس الجاهزة

صعود أسبوعي بـ 3 دينارات.. سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 29-1-2026

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية

هند الضاوي: إسرائيل تناور في اتفاق غزة

الرجوب : ضرورة خلق قوة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لأجل القضية الفلسطينية

توحيد القرار الاستراتيجي .. أمين سر حركة فتح يوجه رسالة مهمة لـ حماس

فتح: الجميع يجب ينحني احترامًا لقوة وصمود الشعب الفلسطيني

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

