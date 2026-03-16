الرئيس اللبناني: نمضي قدما لاستعادة الدولة مهما كانت التحديات

أكد جوزيف عون الرئيس اللبناني، أن لبنان يمضي قدما لاستعادة الدولة مهما كانت التحديات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الرئيس اللبناني: “ما من أحد كان يتوقع أن تقع حرب الآخرين من جديد على أرضنا”.

وفي وقت سابق، قالت رشا أبو ضرغام، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة في لبنان، إن هناك أكثر من 160 ألف شخص نازح داخل مراكز إيواء ومدارس وغيرها، مؤكدة أن العدد الحقيقي أكبر بكثير لأن بعض العائلات انتقلت إلى العيش مع عائلاتهم في الأماكن البعيدة عن الحدود.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأسواق تعمل بشكل عام إلا أن المناطق القريبة من العمليات العسكرية متأثرة بشدة بالإمداد وشبه متوقفة.