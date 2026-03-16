الغذاء العالمي: الوضع الإنساني في لبنان مؤلم

قالت رشا أبو ضرغام، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة في لبنان، إن هناك أكثر من 160 ألف شخص نازح داخل مراكز إيواء ومدارس وغيرها، مؤكدة أن العدد الحقيقي أكبر بكثير لأن بعض العائلات انتقلت إلى العيش مع عائلاتهم في الأماكن البعيدة عن الحدود.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأسواق تعمل بشكل عام إلا أن المناطق القريبة من العمليات العسكرية متأثرة بشدة بالإمداد وشبه متوقفة.

وتابعت أن هناك ارتفاع كبير في أسعار المواصلات والركوب، وكذلك في أسعار الغذاء مما تسبب في معاناة كبيرة للعائلات، مشيرة إلى أن المشهد الإنساني مؤلم، حيث تخلي العائلات منازلها بشكل سريع فور سماع صفارات الإنذار.