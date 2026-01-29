تاريخ الغرامات والانضباط لإمام عاشور في الأهلي

واجه اللاعب إمام عاشور، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة عقوبات مالية خلال فترة تواجده مع الفريق، رغم قيمته الفنية الكبيرة وإسهاماته على المستطيل الأخضر.

غرامات إمام عاشور في الأهلي

يناير 2026: تم توقيع غرامة مالية قياسية قدرها 1.5 مليون جنيه، وهي الأكبر في تاريخ النادي، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا دون إذن أو إخطار مسبق، وإغلاق هاتفه.

نوفمبر 2024: تعرض عاشور لغرامة مالية قدرها مليون جنيه، بسبب مشادة كلامية حادة مع قائد الفريق محمد الشناوي في غرفة الملابس.

سبتمبر 2025: فرض النادي غرامة مالية بلغت حوالي 10 آلاف دولار، ما يعادل نحو 500 ألف جنيه تقريبًا آنذاك، نتيجة التحدث على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن مسبق من النادي.



رغم إمكانياته الفنية المميزة، تظهر سلسلة العقوبات أن إمام عاشور يواجه تحديات انضباطية متكررة داخل الأهلي، وهو ما يعكس حاجة النادي لموازنة الجانب الفني مع الالتزام والسلوك الاحترافي.

