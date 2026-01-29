قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تاريخ الغرامات والانضباط لإمام عاشور في الأهلي

حمزة شعيب

 

واجه اللاعب إمام عاشور، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة عقوبات مالية خلال فترة تواجده مع الفريق، رغم قيمته الفنية الكبيرة وإسهاماته على المستطيل الأخضر.

غرامات إمام عاشور في الأهلي 

يناير 2026: تم توقيع غرامة مالية قياسية قدرها 1.5 مليون جنيه، وهي الأكبر في تاريخ النادي، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا دون إذن أو إخطار مسبق، وإغلاق هاتفه.

نوفمبر 2024: تعرض عاشور لغرامة مالية قدرها مليون جنيه، بسبب مشادة كلامية حادة مع قائد الفريق محمد الشناوي في غرفة الملابس.

سبتمبر 2025: فرض النادي غرامة مالية بلغت حوالي 10 آلاف دولار، ما يعادل نحو 500 ألف جنيه تقريبًا آنذاك، نتيجة التحدث على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن مسبق من النادي.


رغم إمكانياته الفنية المميزة، تظهر سلسلة العقوبات أن إمام عاشور يواجه تحديات انضباطية متكررة داخل الأهلي، وهو ما يعكس حاجة النادي لموازنة الجانب الفني مع الالتزام والسلوك الاحترافي.

أكد مصدر مطلع أن عقوبات قاسية فى انتظار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بسبب تخلفه عن السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الخميس.

ولفت المصدر إلي أن انزعاجا شديدا ساد داخل إدارة النادي الأهلي بسبب تصدير إمام عاشور أزمة للفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وأشار إلي أن الجهاز الفني والإداري وبعثة النادي الأهلي انتظروا اللاعب فى مطار القاهرة لحين قدومه لكنه تخلف عن مرافقتهم في رحلة تنزانيا.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن إدارة النادي قررت فتح تحقيق بشأن تخلف إمام عاشور لاعب الشياطين الحمر عن رحلة تنزانيا صباح اليوم الخميس.

وكشف مصدر مطلعة داخل النادي الأهلي تفاصيل صادمة حول غياب إمام عاشور عن مرافقة بعثة القلعة الحمراء فى رحلة تنزانيا.

وغادرت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم الخميس إلي تنزانيا وتخلف إمام عاشور عن الرحلة بدون إبداء أي أسباب.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

امام عاشور الأهلي غرامة امام عاشور

