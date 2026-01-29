قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
رياضة

مهمة صعبة للأهلي وبيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي
فريق الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يسعي فرق الأهلي وبيراميدز ونهضة بركان المغربي والملعب المالي الي حجز بطاقات التأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا حين تخوض مواجهات الجولة الرابعه من دور المجموعات، وتقام المواجهات علي مدار ثلاث ايام حيث تبدأ غدا الجمعه بمباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب افريقي ، ثم يوم السبت يلتقي يانج افريكانز مع الأهلي ، بيترو اتليتكو مع الملعب المالي ، الجيش الملكي وشبيبة القبائل الجزائري ويوم الحد تقام مباريات سيمبا التنزاني مع الترجي الرياضي التونسي ، بيراميدز ونهضة بركان ، ريفرز يونايتد وباور ديناموز ، مولودية الجزائر مع ساتن لوبوبو .

ويسعي فريق الأهلي في حجز مقعده بربع نهائي دوري ابطال أفريقيا حين يحل ضيفا ثقيلا علي يانج افريكانز في جزيرة زنجبار ، ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية ب7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهة وحيده يليه يانج افريكانز ب4 نقاط ثم الجيش الملكي وشبيبة القبائل ولكل منهما نقطتين .

ورغم صعوبة المباراة لكن الفريق الأحمر لديه رغبة وطموح في تحقيق نتيجة ايجابية تسهل مهمته في المباراتين المتبقتين فتحقيقه الفوز سيمنحه بطاقة العبور لدور الــ8 لذا استعان بالقوة الضاربة حيث ظهر لاول مرة في قائمته الوافد الجديد من المغرب يوسف بلعمري بجانب عمرو الجزار المنضم حديثا من البنك الأهلي فيما استمر تواجد احمد عيد ومروان عثمان بينما ابقي علي الصفقتين الجديدتين هادي رياض يوالبرتغالي ذو الأصول الإنجولية يلتسين كامويش لعدم خوضهما اي تدريب مع الفريق.

ويعيش الفريق الأحمر حالة فنية وبدنية متميزة خاصة بعد العودة من فترة التوقف اذا حقق الفوز علي يانج افريكانز ثم وادي دجلة بالدوري المحلي، فيما يسعي بيدرو جونسالفيس مدرب فريق يانج أفريكانز الي تحقيق الفوز والإقتراب خطوة نحو التاهل لربع نهائي البطولة ويكون قد حقق مفاجاة من العيار الثقيل كون أغلب الترشيحات تميل الي الفرق العربية الثلاث في الصراع علي بطاقتي التأهل.

فيما سيكون بيراميدز في مهمة صعبة للغاية حين يسضيف نهضة بركان ولكل منهما 7 نقاط حيث منحت الأهداف الفريق المغربي صدالرة المجموعة الأولي بينما يأتي ريفرز يونايتد وباور ديناموز في المركزين الثالث والرابع ولكل منهم نقطة وحيدة ، وتبدو فرص الثنائي العربي بيراميدز ونهضة بركان سهله نسبيا في التأهل عن تلك المجموعة الي ربع نهائي البطولة .

وألتقي الفريقين مرتين العام الحالي الأولي في السوبر الافريقي وفاز بيراميدزوالثانية قبل ايام في الجولة الثالثة من منافسات تلك المجموعة وتعادلا سلبيا ، ويسعي الفريق السماوي – بيراميدز- الي استمرار رحلة الحفاظ علي لقبه القاري الذي حققه للمرة الأولي في تاريخه بينما يسعي نهضة بركان الي تحقيق نتيجة ايجابية ولو التعادل تمنحه فرصة وضع قدمه الاولي في الدور التالي.

فيما يسعي صن داونز الجنوب أفريقي الي فض الشراكة في المجموعة الثالثة حين يحل ضيفا علي الهلال السوداني، ويتصدر بطل جنوب أفريقيا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن منافسه الهلال السوداني يليهم سانت لوبوبو باربع نقاط ثم مولودية الجزائر بنقطة وحيدة .

فيما سيكون الترجي الرياضي التونسي في مهمة خاصة حين يحل ضيفا علي سيمبا بحثا عن فوز يزيد من فرص التاهل ، ويتصدر الملعب المالي جدول ترتيب المجموعة الرابعه برصيد 7 نقاط يليه الترجي ب5 نقاط ثم بيترو اتليتكو ب4 نقاط وأخيرا سيمبا بلا نقاط. 

دوري ابطال أفريقيا كرة قدم الاهلي نهضة بركان الهلال السوداني

