العاهل البحريني يثمن موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون

ثمن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية آثمة، معربًا عن تقديره لهذا الموقف الأخوي الصادق واستعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم، بما يجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يعكسه ذلك من تضامن عربي أصيل.

وأشار العاهل البحريني -وفق وكالة أنباء البحرين- إلى أن هذا الموقف النبيل لمصر العربية يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وينطلق من الإيمان بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفرض تعزيز التعاون العربي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات أو اعتداءات.

وشدد على أهمية مواصلة التنسيق مع مصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الشقيقة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المواقف الأخوية الصادقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من النهج الراسخ لمملكة البحرين في دعم السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وبما يحقق الخير والتنمية لشعوبها.