جحود أب.. شاب يستغيث من بطش والده ويكشف تفاصيل صادمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، استغاثة مؤثرة من شاب يبلغ من العمر 36 عامًا يروي فيها معاناته مع والده الثري، الذي وصفه بالظالم والمفتري والجبّار.

وقال: والدي مليونير بالمعنى الحرفي لديه الكثير من الأملاك والعقارات ومع ذلك منذ طلاق والدتي لم يدفع لنا أي مصروفات أنا وشقيقتي، وأنا حاليا أعمل بـ 200 ج في اليوم في عمل بسيط لأصرف علي وعلى والدتي وشقيقتى.

وأوضح الشاب أن والده استغل سلطته ونفوذه لممارسة كل انواع الإيذاء النفسي والجسدي عليه وعلى والدته وشقيقته، مثل الطرد من الشقة، والتعرض للصعق بالكهرباء والحبس القسري، وتلفيق التهم.

واشار: والدي أجبر شقيقتي على التوقيع على ورقة بأنها تسلمت كل مصروفات جهازها رغم أن ذلك لم يحدث ولم يحضر حتى كتب كتابها.

وتابع " أنه يسعى فقط للعيش بأمان، دون ترهيب، معربًا عن أمله في أن تصل استغاثته إلى الجهات المعنية لمساعدته في حماية والدته وشقيقته من بطش وجبروت والده.

واختتم رسالته "أنه يريد فقط حياة مستقرة يتمكن خلالها من العمل والعيش بأمان، دون مضايقات من والده.