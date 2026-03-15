عمرو سلامة: الحرب على إيران وعد من دونالد ترامب لـبنيامين نتنياهو
سجل بلا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا.. هل يواصل توروب أرقامه المميزة مع الأهلي أمام الترجي؟
قالي المسرح مش حرام.. سميرة عبدالعزيز تكشف كواليس لقائها مع الشيخ الشعراوي
مي زين الدين تزور معسكر منتخب سلة الكراسي المتحركة لدعم اللاعبين قبل تصفيات إفريقيا
هجوم سيبراني إيراني على جهاز الموساد ومعهد الأمن القومي الإسرائيلي
ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد 15 مارس
برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية
الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات
أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها
وسط حزن شديد.. أهالي قرية القشيش يشيعون جنازة جثامين 3 أطفال في حريق منزلهم
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا محادثات مباشرة مع لبنان قريبا
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أنها النواة الأساسية لتماسك المجتمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بين الثراء والقسوة| شاب يكشف معاناته من والد لا يرحم.. وشاهد عيان: صاحبي مظلوم ومقهور

بين الثراء والقسوة| شاب يكشف معاناته من والد لا يرحم.. وشاهد عيان: صاحبي مظلوم ومقهور
بين الثراء والقسوة| شاب يكشف معاناته من والد لا يرحم.. وشاهد عيان: صاحبي مظلوم ومقهور
تدور هذه القصة حول شاب يبلغ من العمر 36 عاما، عرف بين من حوله بحسن السيرة والأخلاق، ولم يعرف عنه التدخين أو ارتكاب أي سلوك سيء، كما لم يسبق أن تورط في سرقة أو مشكلة أخلاقية.

وحصل هذا الشاب على تعليم عال، ويعيش حياة بسيطة يعمل فيها يوميا مقابل نحو 200 جنيه، ينفق منها على نفسه وعلى والدته، دون أن يكون يوما عالة على أحد.

ورغم بساطة حياته، فإنه يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أسرته، وخاصة والدته، ومع مرور السنوات، اكتفى بحياة متواضعة تعتمد على العمل اليومي لتوفير احتياجاته الأساسية، وبسبب الظروف الصعبة التي مر بها، لم يتمكن حتى من الزواج أو تحقيق أي قدر من الاستقرار أو الرفاهية في حياته.

وفي هذا الصدد، قال أحد شهود العيان: "محدش يحكم على باسم بإنه ابن عاق، لأن الحقيقة أنه مظلوم ومقهور من والده بشدة هو وأخته ولعدة أسباب، وهذا أمر أعلمه منذ سنوات طويلة".

وأضاف شاهد العيان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "والده رجل غني ومقتدر، لكنه لا يهتم بأبنائه ولا يصرف عليهم، تاركا مسؤولياتهم عليهم دون أي سبب واضح".

وتابع: "صاحبي راجل محترم وأخلاق والكل بيشهد بأخلاقه".

تكمن المشكلة الرئيسية في علاقته بوالده، وهو رجل ثري يمتلك عددا كبيرا من الشقق السكنية والمحلات التجارية، ويقوم شهريا بتحصيل إيجارات أكثر من خمس عشرة شقة إلى جانب عوائد محلاته. 

ومع ذلك، لم يكن لهذا الثراء أي أثر إيجابي على حياة هذا الابن أو والدته، إذ انقطعت نفقة الأب عنهما منذ سنوات طويلة، بينما كان معظم ما يجنيه يذهب إلى بناته من زوجته الثانية أو إلى إنفاقه الشخصي.

 لم يكن الابن يطالب والده بأي مال أو مساعدة، بل حاول دائما الاعتماد على نفسه والعيش بكرامة، مكتفيا بما يرزقه الله من عمله البسيط، لكن المعاناة بدأت منذ وقت مبكر، خاصة بعد طلاق الأب لوالدته، حيث رفض بعدها الإنفاق على أبنائه رغم أنهم كانوا لا يزالون أطفالا.

وفي عام 2009 وصلت الأمور إلى مرحلة قاسية، عندما استدعى الأب الشرطة وقام بطرد أسرته من الشقة، وألقى بأغراضهم في الشارع، بينما كانت شقيقة الابن لا تزال طفلة لا يتجاوز عمرها 13 عاما.

ولم تتوقف الأحداث المؤلمة عند هذا الحد. ففي عام 2013 تعرض الابن لاعتداء شديد من والده، الذي استخدم صاعقا كهربائيا ضده واحتجزه داخل المنزل واعتدى عليه بالضرب، ولم يجد الشاب سبيلا للهروب سوى القفز من الطابق الثالث لينجو بنفسه من ذلك الاعتداء.

وبعد عامين، وتحديدا في عام 2015، واجه الشاب اتهاما جديدا حين تقدمت الابنة الكبرى للأب ببلاغ تتهمه فيه بسرقة سلسلة ذهبية.

وبسبب هذا الاتهام تعرض للحبس شهرا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، ولم تنتهي القضية إلا بعد تدخل عدد من رجال المنطقة الذين يعرفون أخلاقه ومشكلاته القديمة مع والده، فتوسطوا حتى تم التنازل عن البلاغ.

ورغم كل تلك الوقائع التي تركت آثارا عميقة في حياته، حاول الشاب الاستمرار في حياته بعيدا عن الصراعات، مكتفيا بالعمل ورعاية والدته، آملا فقط في حياة هادئة وآمنة.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر.. بيت الزكاة والصدقات يقدم ٨ آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر في ليلة ٢٧ من رمضان

بيت الصدقات يقدم 8 آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية تحذر من إعلانات وظائف وهمية تنتحل اسمها على مواقع التواصل

حدث فى 25 رمضان.. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت ومولد الزعيم محمد فريد

حدث في 25 رمضان.. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت ومولد الزعيم محمد فريد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد