ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريلا مقابل 60 مليون يورو

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عن تفاصيل تعاقد نادي ريال مدريد مع الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، قادمًا من صفوف تشيلسي، في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الحالية، بعد مفاوضات استمرت خلال الأيام الماضية وانتهت بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.



وأكد رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن ريال مدريد أنهى إجراءات التعاقد مع كوكوريلا بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن جميع المستندات الخاصة بالصفقة تم توقيعها، ليصبح اللاعب أحد عناصر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.



وأوضح أن قيمة الصفقة بلغت خمسة وخمسين مليون يورو كمبلغ ثابت، إلى جانب خمسة ملايين يورو أخرى في صورة مكافآت وحوافز مرتبطة بالأداء والإنجازات التي قد يحققها اللاعب مع النادي الملكي خلال مدة التعاقد.



ويأتي ضم كوكوريلا ضمن خطة ريال مدريد لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة والجودة، خاصة في مركز الظهير الأيسر، حيث ترى الإدارة والجهاز الفني أن اللاعب يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتقديم الإضافة المطلوبة في المنافسات المحلية والقارية.



ويعد كوكوريلا من أبرز المدافعين في الكرة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة سواء في الدوري الإنجليزي أو مع المنتخب الإسباني، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى قبل أن ينجح ريال مدريد في حسم الصفقة لصالحه.



ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، على أن يتم تقديمه رسميًا لجماهير النادي في حفل خاص داخل ملعب الفريق، وسط توقعات بأن يشكل إضافة قوية لكتيبة ريال مدريد في ظل طموحات النادي بالمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.