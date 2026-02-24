الأب ضحية واقعة باسوس يخضع لعملية جراحية جراء إصابته

قال شقيق الأب الذي تعرض لإطلاق نار هو ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، إن شقيقه يخضع حاليًا لعملية جراحية بأحد المستشفيات، متأثرًا بإصابته بجرح عميق نتيجة الواقعة.



وأضاف أن شقيقه كان قد أُصيب برش خرطوش بأماكن متفرقة من الجسد، وتم نقله فور وقوع الحادث إلى مستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية وخرج بعد استقرار حالته ، موضحًا أن الأطباء قرروا لاحقًا ضرورة خضوعه لتدخل جراحي.

حبس المتهمين

من جانبها أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بواقعة التعدي على أب ونجله في منطقة باسوس بالقناطر الخيرية، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت باشرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، إجراءات التحقيق مع المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يشتبه في استخدامها خلال الحادث.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، ملابسات واقعة إصابة مالك مصنع ونجله الطفل بطلقات خرطوش وجروح قطعية، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية