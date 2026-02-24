قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية
فرنسا : استقالة مدير متحف اللوفر عقب عملية سرقة مجوهرات في شهر أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الصحة في حملة 3–5 سنين أمان لدعم الصحة الإنجابية

حملة طبيه
حملة طبيه
همت الحسينى

 أطلقت مديرية الصحة بالدقهلية حملة توعوية موسعة تحت شعار "3–5 سنين أمان… باللولب أو الكبسولة ضمان"، بهدف تعزيز مفاهيم المباعدة الصحية بين الحملين، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وتحقيق الاستقرار الأسري، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون تنمية الأسرة.

و أوضح  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة تأتي ضمن خطة المديرية لرفع معدلات الوعي المجتمعي بأهمية وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مؤكدًا أن اللولب والكبسولة يُعدان من أكثر الوسائل أمانًا وفعالية لتحقيق المباعدة الصحية

الموصى بها طبيًا.

وأشار إلى أن الكبسولة تتميز بسهولة التركيب والإزالة من خلال إجراء طبي بسيط داخل وحدات ومراكز تنظيم الأسرة، كما أنها مناسبة للأمهات المرضعات ويمكن استخدامها بعد الولادة مباشرة، فضلًا عن أنها لا تعتمد على التذكّر اليومي مثل الحبوب، مما يقلل فرص النسيان ويوفر راحة وحماية دون قلق.

وأكد أن جميع خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك تركيب اللولب والكبسولة، تُقدم مجانًا داخل الوحدات الصحية بالمحافظة، من خلال فرق طبية مدربة تقدم المشورة الطبية السليمة لمساعدة كل سيدة في اختيار الوسيلة الأنسب لحالتها الصحية.

واختتم «الجزار» تصريحاته بالتأكيد على أن المباعدة بين الحملين تمثل استثمارًا حقيقيًا في صحة الأم ومستقبل الأبناء، داعيًا السيدات إلى التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات الحملة وتحقيق استقرار صحي وأسري أفضل.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

مصطفي رياض

خالد الغندور ينعى نجم الترسانة بكلمات مؤثرة

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يتفوق على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول

أمير هشام

أمير هشام : هدف صحيح للمحلة في شباك بيراميدز 100%

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

