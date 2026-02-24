قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أمن القليوبية يفحص فيديو التعدي على مسن بمنطقة منطى بقليوب

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

تواصل أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعديًا بالضرب على شخص مسن بمنطي بالقرب من الطريق الدائري بنطاق دائرة مركز قليوب.


وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في الفيديو،  وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة التعامل مع ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية وضبط المخالفين للقانون.

من ناحية أخرى تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل أسانسير مصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالعبور، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

بلاغا بالواقعة 

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور، بالعثور على جثة داخل أسانسير مصنع للمنسوجات دائرة القسم.

وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ للمعاينة، وكشفت المعاينة الأولية العثور على الجثة بالطابق الثالث داخل أسانسير مصنع، كما تبين أن باب الأسانسير أغلق على رأس الضحية.

