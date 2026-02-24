إبراهيم عبد الجواد: الأهلي قلب موازين الدوري واعتلى الصدارة

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي تصدر الاهلي الدوري بعد الفوز علي سموحة امس ببطولة الدوري.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" الدوري اتشقلب والأهلي ركب الدوري بغض النظر عند الأداء أمام سموحة.



وحقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.