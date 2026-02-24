قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يقود جولة مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز

محافظ أسيوط يقود جولة مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز
محافظ أسيوط يقود جولة مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة استهدفت عددًا من المخابز البلدية وأحد مستودعات البوتاجاز بنطاق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام منظومة العمل وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على السلع المدعمة.

رافق المحافظ ، خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستهل محافظ أسيوط، جولته بالمرور على عدد من المخابز البلدية، شملت مخبز بمنطقة الأربعين بحي غرب، ومخبز أمام سور مصنع غزل أسيوط، ومخبز بشارع التحكم المركزي، ومخبز بشارع جسر الصليبة بالحمراء، ومخبز بشارع الثورة بحي شرق المدينة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ انتظام سير العمل داخل المخابز، والتأكد من صرف الخبز للمواطنين بصورة منتظمة، مع الالتزام بوزن الرغيف والمواصفات الفنية وجودة المنتج المقدم، كما حرص على التحاور المباشر مع المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمة ومدى رضاهم عن جودة الخبز، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المحددة.

وأسفرت المتابعة عن تحرير محضر نقص وزن لأحد المخابز المخالفة، حيث شدد المحافظ على أن الحصول على رغيف خبز جيد وبالوزن المقرر حق أصيل للمواطنين لا يقبل الانتقاص، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات لضبط منظومة الخبز وتحقيق الانضباط الكامل.

وعقب ذلك، توجه المحافظ إلى مستودع بوتاجاز منطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، للاطمئنان على توافر الكميات المقررة من أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من انتظام عملية الصرف وتسهيل حصول المواطنين عليها دون معوقات، حفاظًا على مصالحهم وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ أسيوط ، أنه لا تهاون في أي صورة من صور الغش التجاري أو الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بالسلع المدعمة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، محذرًا من أية محاولة لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المحدد.

وشدد المحافظ، على أن أية مخالفة سيتم مواجهتها بإجراءات قانونية حاسمة، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع، ووصول الدعم إلى مستحقيه، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعملية الصرف.

أسيوط المخابز البلدية مستودعات البوتاجاز وصول الدعم لمستحقيه السلع المدعمة حي غرب أسيوط رئيس حي شرق أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم .. احرص على الدعاء قبل الإفطار

الصيام

ماذا يفعل من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

وزارة الأوقاف

أيام الله في رمضان.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد