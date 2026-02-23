بيروحوا البلايستيشن.. ضبط تلاميذ متغيبين عن مدارسهم في أسيوط

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تُظهر 5 تلاميذ يقفون بأحد شوارع مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، وهم يحملون حقائبهم المدرسية، بزعم ضبطهم داخل أحد محال ألعاب «البلاي ستيشن» خلال اليوم الدراسي.

وأوضحت إدارة مدرسة ديروط الإعدادية بنين، عبر صفحتها الرسمية، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لغياب الطلبة والتواصل مع أولياء الأمور، حيث تم المرور على محال «البلاي ستيشن» والتحفظ على عدد من الطلاب المتسربين من المدرسة داخل هذه المحال، مع إخطار أولياء أمورهم لاتخاذ اللازم.



وناشدت إدارة المدرسة أولياء الأمور بضرورة المتابعة الدائمة لأبنائهم والتواصل المستمر مع إدارة المدرسة للحد من ظاهرة الغياب والتسرب.