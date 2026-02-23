تموين أسيوط: صرف الدقيق البلدي بديلا للخبز المدعم عبر 36 مستودعا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط إتاحة صرف الدقيق البلدي (استخراج 87.5%) للمستفيدين على البطاقات التموينية، كبديل للخبز البلدي المدعم، وذلك لمن يرغب في الخبز المنزلي، وفقًا للضوابط المنظمة المعمول بها.

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يهدف إلى منح المواطنين حرية الاختيار بين الحصول على الخبز البلدي المدعم من المخابز أو صرف الدقيق من مستودعات الدقيق المنتشرة بجميع مراكز أسيوط، بما يضمن توافر الخدمة التموينية المناسبة لاحتياجات كل أسرة.

وأهابت المديرية بالمواطنين الراغبين في صرف الدقيق التوجه إلى مستودعات الدقيق التابعة لمراكزهم، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة للصرف، موضحة أن إجمالي عدد المستودعات يبلغ 36 مستودعًا على مستوى المحافظة.

وتوزعت مستودعات الدقيق على المراكز كالتالي: مركز أبوتيج (5 مستودعات)، مركز القوصية (مستودع واحد)، مركز الفتح (3 مستودعات)، مركز صدفا (7 مستودعات)، مركز منفلوط (مستودعان)، ومركز أسيوط (18 مستودعًا).

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام العمل وتوافر الدقيق بالكميات المقررة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.