أمير هشام يفتح النار على توروب ويطالب بحسام البدري لإنقاذ الأهلي

هاجم الإعلامي أمير هشام، الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق النادى الأهلي ، بسبب أداء الفريق المتواضع أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي بيضيع الوقت مع توروب، بيعمل كل حاجة وعكسها،لو أراد الاهلي إنقاذ الموسم، يجب التعاقد مع حسام البدري (وهو صعب لأسباب غير فنية) أو مدرب محلي آخر، لكن من المتوقع أن لا يحدث أي تغيير قبل نهاية الموسم لتفادي الشرط الجزائي في العقد".

وأضاف: "الفريق سيء جدًا، وبالأداء الحالي قد نتوقف عند نصف نهائي إفريقيا، الإصابات مسؤولية المدير الفني الذي يجري تغييرات (روتيشن) في مراكز لا يجوز تبديلها.

وتابع "من الإيجابيات: مروان عطية نجم المباراة، بداية موفقة لهادي رياض، بلعمري لاعب حريف وسيعوض غياب معلول، لكن لا يوجد حتى الآن من يعوض وسام أبو علي".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة من 18 جولة

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع زد، يوم السبت 28 فبراير الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.