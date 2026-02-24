روسيا: لا حل للأزمة مع أوكرانيا دون معالجة مشكلة انتشار حلف الناتو قرب حدودنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الروسية، قالت إنه لا حل للأزمة مع أوكرانيا دون حل لمشكلة انتشار حلف الناتو قرب حدود بلدنا.



وأضافت الخارجية الروسية، أننا نسعى لحل مشكلة توسع حلف الناتو قرب حدودنا بالوسائل العسكرية أو السياسية.

وقال الدكتور ماريان دوريس مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إنّ التزامات المملكة المتحدة وفرنسا بإرسال قوات إلى أوكرانيا تلعب دورًا مهمًا في النقاشات الأوروبية حول الحرب.

وأضاف، أن تحالف الدول الراغبة في المساعدة، يعكس حرص القارة على إدارة هذه المفاوضات الأساسية.

وأشار الدكتور ماريان دوريس مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلى أن القمة التي عقدت في بروكسل، والمتعلقة بالعقوبات وترتيبات وقف إطلاق النار، أظهرت وجود إجماع على ضرورة ربط أي اتفاق بالضمانات الأمنية، وهو ما يمثل فارقًا جوهريًا في المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة.

وأوضح أن عدم مشاركة الولايات المتحدة يجعل من الصعب الوصول إلى أي نوع من الاتفاقات، مؤكدًا أن واشنطن تعد الفاعل الأهم في هذا الصدد.

ولفت الدكتور ماريان دوريس مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلى أن الدور الأمريكي يتجلى في التحدث مع الطرفين، الأوكراني والروسي، لضمان تحقيق تفاهم شامل وفعّال، مقارنة بالوعود الأوروبية التي رغم أهميتها تبقى أقل تأثيرًا.



