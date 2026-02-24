عاجل| يائير لابيد: نتنياهو سيحظى بدعمنا حال حربه مع إيران

طمأن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، غريمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكر لابيد، أن نتنياهو يحظى بدعم من المعارضة في حال نشوب حرب مع إيران.

وقال مسؤولون، إن الأمريكيين يؤكدون أن مفاوضات الأسبوع الجاري مع إيران ستكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تسوية.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "البنتاجون أبدى قلقه بشأن حملة عسكرية مطولة ضد إيران"، منوهين بأن "البنتاجون يرى أن خطط الحرب ضد إيران تنطوي على مخاطر".

وأكد المسؤولون ، أن "الخيارات المطروحة ضد إيران تتراوح بين ضربات محدودة وحملة جوية لأيام لإسقاط النظام"، موضحين كذلك أن "ما أثاره رئيس هيئة الأركان بخصوص مهاجمة إيران سيؤثر في قرار ترامب".