مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي

علق رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، على فوز الأهلي أمام سموحة، في بطولة الدوري المصري.

واستعاد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، صدارة ترتيب الدوري المصري، بفوزه على فريق سموحة، خلال لقاءات الجولة 19.



وقال رضا عبدالعال خلال قناته على «يوتيوب»: «المباريات اللي زي دي بتخليك تندم إنك تتفرج عليها، زمان كنا بنستنى لقاءات الأهلي والزمالك في رمضان خصوصا بعد يوم صيام».

وتابع: «مفيش لمسة جمالية ولا تسديدة حلوة ولا أداء مميز من حارس مرمى»، مشيرا: «ماتش زي مباريات الدرجة التالتة والرابعة ودوري الشركات».

وأضاف: «اللي بنشوفه حاليا عك في عك ودي مباراة عقيمة».



ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم على سموحة بهدف دون رد، أحرزه مروان عثمان، ليحصد المارد الأحمر 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 36 نقطة، متصدرًا جدول ترتيب المسابقة بشكل مؤقت.

واختارت رابطة الأندية لاعب وسط الأهلي “مروان عطية” رجلًا للمباراة؛ بعد المستوى المميز الذي قدمه طوال اللقاء، ودوره المؤثر في ضبط إيقاع اللعب ومساندة الفريق دفاعيًا وهجوميًا.

ومن المنتظر أن يواصل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة “زد إف سي”، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري، يوم السبت الموافق 28 فبراير الجاري.