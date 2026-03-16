هل بالذكاء الاصطناعي؟.. مراقبون يشككون في تفاصيل فيديو نتنياهو الجديد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشره عبر حسابه الرسمي على منصة x بعد انتشار شائعات تزعم وفاته نتيجة هجوم صاروخي من قبل إيران.

ظهر نتنياهو في الفيديو وهو يتناول القهوة في أحد المقاهي، مرتديًا نفس الجاكيت الذي ظهر به في صور سابقة من عام 2024، كما رفع يديه أمام الكاميرا ليظهر وجود خمسة أصابع في كل يد، في إشارة غير مباشرة للرد على مقطع سابق زعم البعض أنه يظهره بستة أصابع في اليد الواحدة، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على أن الفيديو السابق قد يكون مولدًا بالذكاء الاصطناعي.

مع ذلك، بدأ عدد من المتابعين التدقيق في التفاصيل، مشيرين إلى ملاحظات اعتبروها غير طبيعية، مثل حركة شرب القهوة التي بدت غير واقعية، إذ لاحظ بعضهم أن مستوى السائل في الكوب لم يتغير بشكل واضح أثناء الشرب.

كما أجرى آخرون مقارنات بين ملامح نتنياهو في الفيديو وصور أخرى منشورة له، مشيرين إلى اختلافات في شكل الأنف والحواجب والعيون وعرض الوجه، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الفيديو حقيقيًا أم تم إنشاؤه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال ظهوره العلني، نفى نتنياهو الشائعات حول اغتياله، وقال مازحًا للمحاور: "هل تريد أن تعد الأصابع؟ هل يمكنك أن ترينا هنا".

وأضاف: "موقفكم مذهل يمنحني القوة، والحكومة والجيش والموساد نقوم بأشياء لا يمكنني مشاركتها الآن، لكننا نفعل أشياء قوية جدًا في إيران اليوم أيضًا وفي لبنان، وسنستمر. وأقول لكم جميعًا يجب الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية دائمًا، وكذلك على رؤساء البلديات أن يكونوا بالقرب من الملاجئ، وسنخفف الأمر قدر الإمكان".