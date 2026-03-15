نتنياهو يتجاهل نصيحة ترامب واستهدف مستودعات للنفط في إيران

أفادت نيويورك تايمز عن مصادر بأن نتنياهو تجاهل نصيحة ترامب وقائد القيادة المركزية واستهدف مستودعات النفط الإيراني.

و من جانبه، وجه الحرس الثوري الإيراني، تهديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحديا إياه بإدخال السفن الحربية الأمريكية إلى منطقة الخليج.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "فارس"، قال المتحدث باسم الحرس الثوري: "ألا يزعم ترامب أنه دمر القوات البحرية الإيرانية؟ إذا كان يمتلك الجرأة، فليُدخل سفنه الحربية إلى منطقة الخليج".

وأوضح قائلا: أغلب الصواريخ التي نطلقها الآن هي من إنتاج العقد الماضي"، مردفا: "الكثير من الصواريخ التي أنتجناها بعد "حرب الـ 12 يوماً" لم تُستخدم بعد".

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن "الكثير من مخازن صواريخنا لا تزال كما هي ولم تُلمس بعد".