الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام وموعد عودة العمل .. تشهد إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الساعات الحالية، حيث ارتفعت معدلات البحث عن موعد عطلة البنوك وعدد أيامها بعد إعلان البنك المركزي المصري رسميًا تفاصيل الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك في البنوك العاملة داخل مصر وذلك بالتزامن مع استعداد المواطنين لإنهاء معاملاتهم المصرفية قبل بدء العطلة الرسمية.

ويترقب كثير من العملاء والعاملين في القطاعات المختلفة موعد توقف العمل في البنوك وموعد استئناف الخدمات مرة أخرى خاصة مع تزايد المعاملات المالية خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك لذلك أصبح الإعلان الرسمي الصادر عن البنك المركزي محل اهتمام كبير لدى المواطنين.

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2026

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا موعد إجازة البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث تقرر أن تستمر الإجازة لمدة 5 أيام متتالية.

وتبدأ الإجازة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 حيث تتوقف خلال هذه الفترة جميع فروع البنوك عن استقبال الجمهور أو تقديم الخدمات المصرفية المباشرة داخل الفروع.

ويأتي تحديد هذه الإجازة ضمن القرارات التنظيمية السنوية الخاصة بالعطلات الرسمية التي تتزامن مع المناسبات الدينية الكبرى وذلك بما يتوافق مع قرارات الدولة الخاصة بإجازة عيد الفطر للعاملين في مختلف القطاعات.

قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الفطر 2026

بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يحدد موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وينص القرار على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس عام 2026 ميلادية وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية.

كما نص القرار على أن تكون هذه الإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية إضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل الجهات الحكومية ومنح العاملين فرصة الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسرهم.

موعد استئناف العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري فإن جميع البنوك العاملة في مصر ستتوقف عن العمل خلال مدة الإجازة المحددة ولن تستقبل الفروع العملاء طوال فترة العطلة الرسمية.

ومن المقرر أن يتم استئناف العمل في جميع البنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 حيث تعود الفروع إلى العمل بشكل طبيعي واستقبال الجمهور بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ويتيح هذا الموعد للعملاء فرصة التخطيط المسبق لإجراء معاملاتهم المصرفية قبل بدء الإجازة أو بعد انتهائها بما يسهم في تنظيم الخدمات المصرفية وتجنب أي تأخير في إنجاز المعاملات المالية.

استمرار الخدمات الإلكترونية خلال عطلة البنوك

رغم توقف العمل داخل الفروع المصرفية طوال أيام الإجازة فإن الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنوك ستظل متاحة للعملاء خلال فترة العطلة الرسمية.

ويمكن للعملاء استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والإنترنت البنكي وتطبيقات الهاتف المحمول بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي لإجراء العديد من المعاملات المالية مثل السحب والإيداع وتحويل الأموال والاستعلام عن الحسابات.

وتسهم هذه الخدمات في استمرار تقديم جزء كبير من المعاملات المصرفية للعملاء دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك خلال فترة الإجازة الرسمية.

الإجازات الدينية الرسمية المتبقية خلال 2026

تشمل قائمة الإجازات الدينية الرسمية المتبقية خلال عام 2026 عددًا من المناسبات الدينية المهمة التي يحصل خلالها العاملون في الدولة على عطلات رسمية.

وتتضمن هذه الإجازات إجازة عيد الفطر التي تمتد من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس 2026 إضافة إلى وقفة عيد الأضحى التي توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

كما تشمل الإجازات الدينية إجازة عيد الأضحى التي تمتد من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026 إضافة إلى إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

ترقب إعلان موعد عيد الفطر رسميًا

يترقب المواطنون في مصر الإعلان الرسمي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك وعدد أيام الإجازة المرتبطة به وذلك بعد إعلان نتيجة رؤية هلال شهر شوال.

ومن المقرر أن يتم تحديد الموعد النهائي لبداية شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك عقب استطلاع الهلال وفق الإجراءات الشرعية المتبعة حيث يتم الإعلان الرسمي عن ذلك في بيان يصدر عن الجهات المختصة.

ويظل تحديد موعد العيد مرتبطًا بنتيجة رؤية الهلال التي تحدد بداية الشهر الهجري الجديد وهو ما ينتظره المواطنون كل عام لمعرفة الموعد النهائي لعيد الفطر وعدد أيام الإجازة المرتبطة به.

إجازة البنوك عيد الفطر إجازة البنوك عيد الفطر 2026 موعد إجازة البنوك في مصر عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 موعد عودة البنوك للعمل بعد العيد قرار البنك المركزي إجازة البنوك إجازة عيد الفطر للبنوك في مصر موعد استئناف العمل بالبنوك 2026 إجازات 2026 في مصر الإجازات الرسمية عيد الفطر 2026 عطلة البنوك عيد الفطر مصر

