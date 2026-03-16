طريقة عمل الترمس البلدي لعيد الفطر

الترمس البلدي من أشهر تسالي العيد في مصر، فهو خفيف ولذيذ ويقدم عادة مع الملح والكمون والليمون.

ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة باتباع الخطوات التالية:



المكونات



نصف كيلو ترمس بلدي

ماء للنقع والسلق

ملح حسب الرغبة

كمون

عصير ليمون

شطة (اختياري)



طريقة التحضير



يغسل الترمس جيداً للتخلص من أي شوائب.

ينقع الترمس في كمية كبيرة من الماء لمدة 24 ساعة مع تغيير الماء مرتين أو ثلاث مرات.

يوضع الترمس في قدر على النار ويغمر بالماء، ثم يترك حتى يغلي لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى يقترب من النضج.

يصفى الترمس من ماء السلق ثم ينقع مرة أخرى في ماء نظيف لمدة يومين مع تغيير الماء مرتين يومياً للتخلص من المرارة.

بعد التأكد من زوال الطعم المر، يصفى الترمس ويضاف إليه الملح والكمون وعصير الليمون حسب الرغبة.

يقدم بارداً كواحد من أشهر تسالي عيد الفطر.



يمكن حفظ الترمس في الثلاجة بعد إعداده داخل علبة محكمة الغلق لمدة عدة أيام، مع إضافة شرائح الليمون للحفاظ على طعمه المميز.