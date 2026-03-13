طريقة عمل الترمس للعيد في المنزل

يعد الترمس من أشهر تسالي العيد، ويمكن تحضيره في البيت بسهولة وبمذاق لذيذ مثل الجاهز.

المكونات

½ كيلو ترمس

ماء للنقع والسلق

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

عصير ليمونة

شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير

يغسل الترمس جيدا ثم ينقع في ماء لمدة 24 ساعة مع تغيير الماء كل عدة ساعات.

يوضع الترمس في حلة بها ماء نظيف ويترك حتى يغلي، ثم يهدأ النار ويترك حتى ينضج.

بعد السلق يصفى الترمس ويعاد نقعه في ماء نظيف لمدة يومين مع تغيير الماء مرتين يوميا للتخلص من المرارة.

بعد ذلك يضاف الملح والكمون وعصير الليمون ويقلب جيدا.

يحفظ في الثلاجة ويقدم باردا مع رشة شطة أو ليمون حسب الرغبة.

نصيحة يمكن إضافة شرائح ليمون أو فلفل حار إلى الترمس أثناء الحفظ ليعطيه نكهة أقوى ومميزة.